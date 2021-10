Wemding

Mindestens rund 100 Holst-Patienten ohne Impfschutz

Mancher wünscht sich offenbar Dr. Gerhard Holst in der Praxis zurück. Dieses und andere Schilder wurden am Wochenende vor dem Gebäude platziert.

Plus Bei einem ersten Corona-Sonderimpftermin in Wemding herrscht reger Andrang. Plakat-Aktion von Patienten an der Praxis des Arztes.

Von Wolfgang Widemann

In welcher Größenordnung hat der Wemdinger Hausarzt Dr. Gerhard Holst Corona-Impfungen vorgetäuscht? Diese Frage steht seit dem Beginn der Ermittlungen gegen den Mediziner im Raum. Staatsanwaltschaft und Kripo sprachen vor zwei Wochen bei einer Pressekonferenz von möglicherweise Hunderten von Fällen. Die konkreten Anhaltspunkte dafür, dass die Behörden mit dieser Einschätzung richtig lagen, mehren sich offenbar.

