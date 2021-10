Mobile Bäume und Strandkörbe für die Wemdinger Altstadt

Plus Die Aufenthaltsqualität in Wemding soll für 160.000 Euro verbessert werden. Hoher Zuschuss

Mit einem Kostenaufwand von rund 160.000 Euro will die Stadt Wemding die Aufenthaltsqualität im historischen Zentrum verbessern. Zu den Maßnahmen gehören mobile Bäume, Blumentröge, Sitzbänke, Strandkörbe und Fahrradständer.