PCR-Tests für Patienten von Holst weiterhin kostenlos

Patienten, die sich in der Hausarztpraxis Dr. Holst in Wemding gegen Corona impfen haben lassen, können auch über den 10. Oktober hinaus kostenlose PCR-Tests im Bürgertestzentrum in Monheim in Anspruch nehmen. Dies teilt das Landratsamt mit. Man habe diese Regelung nach intensivem Austausch mit der Regierung von Schwaben und dem bayerischen Staatsministerium für Gesundheit und Pflege erreicht. Da die in besagter Arztpraxis ausgestellten Impfnachweise laut amtlicher Anordnung keine Gültigkeit mehr besitzen, unterliegen die Betroffenen wieder der Testpflicht im Rahmen der „3G-Vorgaben.“

Verdacht: Arzt hat Hunderte Impfungen gegen Corona in Wemding vorgetäuscht

Der Arzt Dr. Gerhard Holst steht bekanntlich im Verdacht, Hunderte von Corona-Impfungen vorgetäuscht zu haben. „Für Gesundheitsamt und Landratsamt Donau-Ries war es deshalb ein großes Anliegen, Betroffenen auch über den 10. Oktober hinaus eine kostenfreie Möglichkeit für Tests zu bieten“, heißt es in einer Presseerklärung.

Das Amt weist auf folgenden Punkt hin: Sollte das Ergebnis der angebotenen Antikörpertestung bei Betroffenen keinen ausreichenden Impfschutz ergeben, werden bis zum vollständigen Impfschutz Betroffener, in Abhängigkeit des Impfstoffes, mindestens zwei beziehungsweise sogar mehrere Wochen vergehen.

Das Landratsamt will gemeinsam mit dem Roten Kreuz für Betroffene zeitnah einen Sonderimpftermin in Wemding anbieten. Die genauen Modalitäten zu den kostenlosen Tests und zur betroffenen Personengruppe werden noch bekannt gegeben. Bis einschließlich 10. Oktober seien Testungen in vielen Fällen noch nicht mit Kosten verbunden, so das Landratsamt. (pm)

