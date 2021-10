Wemding

11.10.2021

Patient schildert Impf-Erlebnis bei Arzt in Wemding: "Ich dachte, was soll das?"

Plus Ein Wemdinger berichtet, wie er seine angeblichen Corona-Impfungen von Hausarzt Dr. Gerhard Holst erhalten hat. Der Mann wandte sich an die Behörden.

Von Wolfgang Widemann

Irgendwann kam Enrico Müller* (Name von der Redaktion geändert) das Ganze komisch vor. Der Wemdinger wollte sich unbedingt gegen das Coronavirus impfen lassen. Das war im Frühsommer 2021 aber gar nicht so einfach. Der Impfstoff war knapp, im Impfzentrum des Donau-Ries-Kreises war so schnell kein Termin zu ergattern. Also wendete sich Müller an seinen Hausarzt Dr. Gerhard Holst, obwohl er wusste, dass dieser die Immunisierung – vorsichtig ausgedrückt – für fragwürdig hielt und dies bei allen möglichen Gelegenheiten auf durchaus merkwürdige Weise kundtat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

