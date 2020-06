18:25 Uhr

Wemding: Touristen bleiben aus

Den Urlaub in diesem Jahr in der Heimat verbringen – darauf setzt die Stadt Wemding, die sogleich zwei Liegestühle vor der Tourist-Information platziert hat. In den vergangenen Monaten gingen die Übernachtungszahlen um über 80 Prozent zurück.

Plus Die Stadt Wemding hat im vorigen Jahr wieder viele Gäste begrüßt. Ein Virus sorgt für einen „harten Schnitt“. Wie die Kommune darauf reagiert.

Von Wolfgang Widemann

Eigentlich war alles in bester Ordnung. Die Stadt Wemding, die unablässig die Werbetrommel in eigener Sache rührt, hat 2019 wieder viele Menschen angezogen. Der Fuchsien- und Kräutermarkt sowie das historische Stadtfest waren zwei Besuchermagnete. Zudem pilgerten viele Wallfahrer nach Maria Brünnlein vor den Toren der Stadt, manches Ehepaar oder manche Familie verbrachte in dieser Stadt einen Kurzurlaub – untergebracht in einer Pension, einem Hotel oder auf dem Campingplatz. Aber auch viele Geschäftsreisende oder Monteure wählten in Wemding ein Quartier.

2019: 5100 Übernachtungen

Gut 51000 Übernachtungen wurden im vorigen Jahr registriert. Damit habe man sich weiter auf einem „sehr hohen Niveau“ bewegt, berichtete nun Tourismus-Leiterin Judith Strohhofer im Stadtrat. Also jede Menge Grund zur Freude für Gastronomen, Geschäftsinhaber und Verantwortliche der Kommune. Trotzdem war die Euphorie bei der Präsentation der Bilanz begrenzt. Denn: Die Corona-Krise hat in den vergangenen drei Monaten so ziemlich alles geändert.

Wie überall herrschte auch in den Lokalen und Herbergen in Wemding gähnende Leere. Konkret: Im Vergleich zum Vorjahr nahm die Zahl der Übernachtungen um fast 83 Prozent ab. „Die Zahlen sind erschreckend“, erklärte Judith Strohhofer in der Sitzung. Bürgermeister Martin Drexler pflichtete bei: Es sei ein „harter Schnitt“, die negativen Folgen seien gewaltig. Aber: „Wir müssen schauen, wie wir ein Stück weit entgegensteuern können.“ Soll heißen: Die Stadt nimmt Geld in die Hand und startet eine Werbekampagne, um wieder Besucher zu locken.

"Wir wollen nicht jammern, sondern dagegenhalten"

Clemens Heininger, Leiter der Stabsstelle Kreisentwicklung und Geschäftsführer des Vereins Ferienland Donau-Ries, berichtete, dass im Landkreis ebenfalls dieser Weg beschritten werde. Für den Tourismus seien zusätzliche Mittel zur Verfügung gestellt worden. „Wir hoffen jetzt, dass es durch die Lockerungen besser wird“, zeigte sich Heininger vorsichtig optimistisch. Judith Strohhofer reagierte auf den wochenlangen Stillstand so: „Wir wollen nicht jammern, sondern dagegenhalten.“

Die Kampagne der Stadt trägt den Titel „Wemding entdecken“. Potenziellen Gästen, vor allem aus dem süddeutschen Raum, soll ein Besuch mit Verweis auf die Vorzüge des Orts und dessen Umgebung schmackhaft gemacht werden. Historie (Altstadt), Landschaft (Geopark Ries), aktiv (Rad und Wandern) und Kulinarik (Gastronomie) sind einige der Schlagworte, die zu einem Tagesausflug oder Wochenendaufenthalt animieren sollen. Für Werbung in der Zeitung, einen Videospot sowie Maßnahmen im Internet und in sozialen Medien genehmigte der Stadtrat ein Budget von 7500 Euro.

Wenn sich dann wieder Touristen in der Stadt tummeln, geben sie nicht nur Geld für Übernachtung und Essen, sondern vielleicht auch für Souvenirs aus. Von diesen gibt es inzwischen eine stattliche Auswahl – von der Fuchsienfibel über eine Wemding-Tasse bis hin zum Fuchstropfen.

Bei aller Krisenstimmung gab es vonseiten der Ratsmitglieder ein dickes Lob für die touristische Arbeit im Rathaus.

