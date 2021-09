Wohnung in Wemding verqualmt: Einsatz der Feuerwehr

Einem Bewohner eines Hauses in der Wemdinger Alstadt passiert ein Missgeschick. Das hat Folgen.

Ein folgenreiches Missgeschick ist einem Bewohner in der Wemdinger Altstadt passiert. Der Mann vergaß in der Nacht auf Freitag, dass er eine Herdplatte in der Küche seiner Wohnung eingeschaltet hatte. Dies sorgte für einen Einsatz der Feuerwehr. Der Mann wurde ins Krankenhaus eingeliefert.

Der Alarm ging am Donnerstag kurz nach 23 Uhr ein. Der 68-Jährige hatte bemerkt, dass es in seiner Wohnung, die sich im Erdgeschoss des Gebäudes befindet, qualmt. Er verließ das Haus und bat Nachbarn um Hilfe. Als die Freiwillige Feuerwehr Wemding mit 40 Kräften anrückte, war die Wohnung nach Angaben der Polizei komplett verqualmt. Ein offenes Feuer entstand laut Christian Brunner-Hauck, Kommandant der Wemdinger Feuerwehr, glücklicherweise nicht. Es stellte sich heraus, dass auf der Herdplatte, die eingeschaltet war, ein Topf mit Essen stand. Dieses verkohlte durch die Hitze. Ein Behälter aus Styropor, der sich neben dem Herd befand, wurde angesengt.

Der Bewohner wird ins Krankenhaus gebracht

Die Feuerwehr belüftete die Räume und konnte nach einer Stunde wieder abziehen. Der Rettungsdienst brachte den Bewohner ins Krankenhaus. In diesem wurde der 68-Jährige über Nacht medizinisch beobachtet. Der Sachschaden blieb nach ersten Schätzungen offenbar gering. Die Polizei beziffert ihn auf etwa 500 Euro. (wwi/dz)