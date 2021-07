Wemding

Zustellstützpunkt der Post für 12.000 Haushalte in Region

Die Bauarbeiten für den neuen Zustellstützpunkt der Deutschen Post DHL in Wemding laufen auf vollen Touren. Von dem Standort aus sollen die Bürger in zehn Kommunen versorgt werden.

Von Wolfgang Widemann

Eine Fassade in kräftigem Gelb verrät schon von Weitem, was hier entsteht: Die Deutsche Post DHL baut im Gewerbegebiet in Wemding einen neuen Zustellstützpunkt. Der soll sicherstellen, dass die Menschen in rund 12.000 Haushalten in neun Kommunen des Donau-Ries-Kreises sowie in der Gemeinde Bissingen (Kreis Dillingen) ihre Karten, Briefe und Pakete pünktlich „geliefert“ bekommen.

