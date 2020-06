vor 48 Min.

Wemding erhält einen Rettungsdienststellplatz

Plus Die Johanniter starten mit dem Betrieb am 1. Oktober. Noch läuft die Standortsuche, aber es gibt eine Tendenz.

Von Thomas Unflath

Es ist eine wesentliche Verbesserung der ärztlichen und gesundheitlichen Versorgung für die Stadt Wemding und Umgebung: Ab dem 1. Oktober wird der neue Rettungsdienststellplatz in der Wallfahrtsstadt in Betrieb genommen. Die Johanniter des Regionalverbands Bayerisch Schwaben haben den Zuschlag erhalten und werden den Stellplatz 365 Tage im Jahr, jeweils von 8 Uhr bis 20 Uhr, mit einem Rettungswagen besetzen.

Bürgermeister Drexler: "Wichtig für die Menschen in unserer Heimat"

Wemdings Bürgermeister Martin Drexler freut sich über die Nachricht: „Der neue Rettungsdienststellplatz ist ganz wichtig für die Menschen in unserer Heimat. Er trägt zum Schutz der Gesundheit der ganzen Bevölkerung bei, gerade in schwierigen Not- und Gefahrensituationen. Ich danke den Verantwortlichen herzlich, dass Wemding den Zuschlag erhalten hat, was für unseren Standort bedeutend ist.“ Die örtliche Kommunalpolitik habe sich seit Jahren dafür eingesetzt, die gesundheitliche Versorgung zu verbessern. „Es ist schön, dass unseren Anstrengungen Rechnung getragen wird. Wir sind froh und glücklich darüber.“

Auch in seiner Funktion als Vorsitzender der Verwaltungsgemeinschaft Wemding ist Drexler erfreut, werden doch die umliegenden vier VG-Gemeinden ebenfalls vom neu angesiedelten Rettungswagen profitieren. Der Rathauschef vermutet, dass auch das benachbarte Ries sowie das angrenzende Mittelfranken eine bessere Notfallversorgung erhalten.

Rettungsdienst: Gestiegener Bedarf in Wemding und dem Umkreis

Der Ausbau der rettungsdienstlichen Infrastruktur ist in den vergangenen Jahren immer weiter in den Vordergrund gerückt, betonen die Johanniter in ihrer Pressemitteilung. Dies betrifft nun auch die Stadt Wemding und deren Umkreis, hier wird der gestiegene Bedarf an 365 Tagen im Jahr, jeweils von 8 Uhr bis 20 Uhr, durch die Kapazitäten des Rettungsdienstes abgedeckt. Die Vergabe der Rettungswachen oder Rettungsdienststellplätze erfolgt über Vergabeverfahren der Zweckverbände für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung (ZRF) für die jeweiligen Standorte. Diese werden stets für einen bestimmten Zeitraum ausgeschrieben. Es können sich sowohl Hilfsorganisationen als auch freie Träger bewerben. Die Johanniter des Regionalverbands Bayerisch Schwaben haben Ende April den Zuschlag für den Rettungsdienststellplatz in Wemding für die kommenden zehn Jahre erhalten.

„Wir freuen uns sehr, im Landkreis Donau-Ries einen Standort gewonnen zu haben und den Rettungsdienst im Bereich Wemding zu verstärken“, betont Markus Adler, Bereichsleiter Einsatzdienste, Ausbildung und Bevölkerungsschutz des Regionalverbands. Die Vorbereitungen würden derzeit auf Hochtouren laufen – angefangen mit der Suche nach dem passenden Gebäude sowie dem benötigten Personal. „Wir stellen ein komplett neues Team zusammen und freuen uns natürlich über zahlreiche Bewerbungen, vom Wachleiter bis zum Rettungssanitäter. Vor allem aber können wir, mit unserem bereits bestehenden Ehrenamt, als starker Partner einen Teil zur Sicherheit beitragen und das Ehrenamt weiter ausbauen“, so Adler.

Standort soll wohl im Stadelmüllerweg liegen

Laut Johanniter-Angaben wird der kommende Standort für den Rettungsdienststellplatz noch gesucht. Wie in Wemding zu vernehmen ist, soll dieser wahrscheinlich im Stadelmüllerweg liegen. Mario Müller, der dort sein Kfz-Gutachter-Büro mit Werkstatt betreibt, bestätigt auf Nachfrage, dass mit den Johannitern bereits eine mündliche Vereinbarung besteht und der neue Stellplatz ab 1. August in seinen Räumlichkeiten vorbereitet wird. Unterschrieben sei der Vertrag jedoch noch nicht. (mit pm)

