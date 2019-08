08:31 Uhr

Wenn aus „Faust“ ein „Fäustchen“ wird

Kerstin und Sepp Egerer brachten „Großes Theater im Taschenformat“ nach Wemding. Sie spielten Goethe, Molière und Shakespeare in abgespeckten Versionen, zu zweit und mit ganz eigener Note.

Von Barbara Würmseher

Die großen Klassiker haben es heutzutage mitunter wirklich nicht einfach: An die Ästhetik ihrer jahrhundertealten Sprache trauen sich viele Leser nicht mehr freiwillig ran. Ihre Lebenswelten sind dazu oft so weit den unseren entrückt. Und in ihren altmodisch anmutenden Charakteren finden sich viele modernen Menschen nicht mehr wieder. Armer Goethe, armer Schiller, Lessing, Shakespeare, Molière, und wie sie alle so heißen! Arme große Meister!

„Zwei Seelen wohnen, ach, in meiner Brust“, sagten sich da Kerstin und Sepp Egerer aus Neuburg – nämlich die Seele des Klassikliebhabers und die des Menschen, der im Hier und Heute steht. Um beide miteinander in Einklang zu bringen, führten sie jetzt viermal „großes Theater im Taschenformat“ in Wemding auf. Am Brunnen auf dem Marktplatz wie auch im historischen Rathaussaal spielten sie zu zweit „Der eingebildete Kranke“, „Romeo und Julia“, „Hamlet“ und schließlich „Faust“. Das faszinierende Ergebnis: Ein gebanntes Publikum folgte konzentriert der gestrafften Handlung, bei der zwar etliche Verse auf der Strecke bleiben mussten, die aber in kompakter Fassung die wichtigsten Botschaften vermittelten. Die Zuschauer folgten mit Lachern, mit Applaus, mit spannungsgeladenem Schweigen und sichtlichem Vergnügen. Exakt so, als spürte es: „Hier bin ich Mensch, hier darf ich’s sein!“

Faust in Jeans und T-Shirt

Jeans und T-Shirt – mehr ist bei „Faust“ an Kostümierung nicht notwendig. Zumindest nicht in der Egerer-Variante. Auch das Bühnenbild gestaltet sich denkbar schlicht: ein Thron als Sitzgelegenheit, mehr steht da nicht. Schauplatzwechsel werden kurz und bündig angekündigt: „Im Garten“, „Auf der Straße“, „Studierstube“.

Was an Besetzung, an Ausstattung bei einem solchen Unterfangen nicht möglich ist, das ersetzt das kreative Duo durch einen Ideenreichtum, der für eine Mischung aus Bewunderung und Heiterkeit sorgt. Kein Pudel mit dabei? Kein Problem: Sepp Egerer knotet in Windeseile einen aus einem schlauchartigen Luftballon. Fehlt die Hexe in der Besetzung? Was soll’s: Dann wird eben eine Zuschauerin auf die Schnelle für diese Rolle verpflichtet. Mund öffnen genügt – Sepp Egerer liest dazu deren Text mit quietschender Stimme. So wird Mut zur Lücke zum gewollten Stilmittel, ja zum Markenzeichen. Kein Defizit, sondern ein Gewinn für die Inszenierung!

Klamauk aber auch ernsthaftes Theater

Zugegeben, Puristen mögen sich an dieser „Light-Version“ stören, und wer weiß, ob sich der gute, alte Johann Wolfgang nicht vielleicht im Grab rumgedreht hat, ob der Kastration seiner hohen Dichtkunst. Die Interpretation der Egerers indes hätte ihn vielleicht am Ende dann doch mit deren Fassung versöhnt. Denn neben einem gewissen Klamauk ist die Ernsthaftigkeit ihres „Theaters im Taschenformat“ durchaus spürbar.

Als die Tragödie zunehmend ihren Lauf nimmt, der Gelehrte Faust dem Teufel Mephisto verfallen ist, und das Ganze schließlich im Gretchen-Drama gipfelt, ist es totenstill im Rathaussaal. Gretchen, eindringlich gespielt von Kerstin Egerer, als die Verführte, die schließlich zur Kindsmörderin wird, gehört die ganze Betroffenheit des Publikums. Überhaupt hat das Ehepaar auf der Bühne eine Menge an Facetten im Repertoire. Längst sind die beiden nicht nur im komischen Fach beheimatet.

Da aber vielleicht besonders gern. Das beweisen sie, als sie nach dem letzten „Vorhang“, das Akkordeon herausziehen und noch drei, vier Lieder anstimmen, die dem Abend die schwermütige Stimmung des Faust-Finales nehmen. Nur mit Bedauern lassen die Zuhörer beide am Ende ziehen. Gerne hätten sie noch ein bisschen weitergemacht, hätten den Faust zitiert, dem es ähnlich geht, als er zum Augenblick sagt: „Verweile doch! Du bist so schön!“

