07:30 Uhr

Wenn der Garten zur Vogelbar wird

Alfred Grödel aus Wemding füttert seine Vögel mit Hingabe. In seinem Garten hat er zwölf selbst gebaute Vogelhäuschen und Futterstellen.

Viele Naturliebhaber wollen den Tieren etwas Gutes tun und füttern auch jetzt. So wie Alfred Grödel aus Wemding. Doch hilft das gegen den Artenschwund?

Von Barbara Wild

Die Schlagzeilen von gefährdeten Arten und schwindenden Vogelpopulationen reißen nicht ab. Für Alfred Grödel aus Wemding Nachrichten, die dem Vogelfreund das Herz bluten lassen. Seit über 20 Jahren füttert er winters wie sommers in seinem großen Garten die Singvögel. Amsel, Spatz, Meisen und Rotkehlchen statten seinen insgesamt zwölf Vogelhäuschen regelmäßig einen Besuch ab und schlagen sich die Bäuchlein voll. „Ich liebe es, die Vögel zu beobachten. Mittlerweile kommen sie fast bis auf einen Meter zu uns her“, schwärmt der Senior.

Vögel zu beobachten, war aber einst mehr als sein Hobby. Grödel hat sich früher stundenlang im Wald auf die Lauer gelegt und einzigartige Vogelaufnahmen gemacht: Zwei junge Käuzchen im Daunenkleid, Zaunkönig, Buntspecht und Co. holte er vor die Linse und verkaufte die Bilder an Schulverlage. Über Jahre belieferte er zusammen mit einem anderen Hobbyfotograf die Verlage. Für ein Foto von einer Maus, die ihr nacktes Junge im Maul aus der Baumhöhle trägt, hatte er stundenlang Geduld aufgebracht.

Vogelfutter für 500 Euro pro Jahr

Dass nun seine geliebten Arten schwinden, macht ihm das Herz schwer. Deshalb ist es für ihn ein Anliegen, auch im Sommer die Tiere zu füttern. Säckeweise holt er im Frühjahr Haferflocken, Rosinen, Sonnenblumenkerne und Erdnüsse vom Gartenbaubetrieb seines Vertrauens und mischt in großen Tonnen das Futter. „Da gehen schon 500 Euro drauf, wenn ich einkaufe“, sagt Gröger. Seine Frau lächelt milde dazu, denn auch sie freut sich über die Vögel im Garten.

Dass viele Gartenbesitzer die Tiere ganzjährig füttern, sieht der Landesbund für Vogelschutz als unkritisch an. „Das ist kein Problem. Doch man sollte wissen, dass man damit mehr seinem Hobby nachgeht, als einen Beitrag zum Erhalt der Vogelarten zu leisten“, sagt Sonja Dölfel vom LBV Schwaben. „Denn die wirklich gefährdeten Arten schaffen es gar nicht in den Garten“, sagt die Expertin und erinnert an die Feldlerche, den Brachvogel oder den Kiebitz, dessen Lebensraum ein ganz anderer ist. „Die meisten Vögel ziehen die Wildnis dem Garten vor.“

Was beim Vogelfutter beachtet werden muss

Mit der Fütterung bediene man in erster Linie Altvögel. Nachwuchs werde mit Würmern und Insekten ernährt. Da wäre es sinnvoller, einen naturnahen Garten zu bieten. Das bedeute vor allem, auch natürliche Nahrung zu bieten und Früchte hängen zu lassen. „Das ist Lebensraum für Insekten, die wiederum Futter für die Küken sind“, erklärt Dölfel.

Wenn man füttern will, sollten es im Sommer nur ölhaltige Samen sein, während im Winter fetthaltiges Futter besser ist. Meisenknödel dürfen kein Plastiknetz haben. Brot- und Essenreste sind laut Dölfel absolut tabu und schaden den Vögeln.

Tipp: Schlehen- oder Brombeersträucher gegen Angriffe der Nachbarskatze

Alfred Grödel, der füttert, was seine gefiederten Freunde lieben und ihnen guttut, hat aber noch ein ganz anderes Problem: die Nachbarskatze. Die hat natürlich längst kapiert, dass es im Garten des ehemaligen Schreiners Vögel zu jagen gibt. „Das ist mir schon ein Dorn im Auge, dass diese Katze meine Vögel vertreibt“, sagt der Senior.

Auch da hat die LBV-Expertin ein paar Tipps. Schlehen- oder Brombeersträucher mag die Mieze gar nicht, denn die Zweige haben Dornen. Wer so etwas nahe der Futterstelle hat, hält die Katze besser fern. Die Zweige kann man auch um die Stiele oder Baumstämme der Futterhäuschen wickeln oder diese so anbringen, dass die Katze nur schlecht hinkommt. Vögel sollten zugleich gute Einsicht auf die Futterstelle haben, damit sie Gefahren gut abschätzen können. „Ideal sind auch Futterspender für Kleinstvögel mit einem Gitter drumherum. Die Katze kann nicht durch und die Vögel können in Ruhe ihre Körner aufpicken.“

