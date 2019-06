00:32 Uhr

Wenn die Schule zur Bühne wird

Schulspieltage stehen vor der Tür

Die Grund- und Mittelschulen im Landkreis Donau-Ries gehen wieder auf die Bühne: Die 12. Schulspieltage stehen an. Vom heutigen Dienstag, 4. Juni, bis Dienstag, 23. Juli, üben sich die Mädchen und Buben unter Regie ihrer Lehrkräfte in Darstellender Kunst und wollen mit ganz unterschiedlichen Ausdrucksformen überraschen. So sieht das Programm aus:

Dienstag, 4. Juni, 9 bis 10.30 Uhr, in der Grund- und Mittelschule Harburg: „Das Herz des Adlers (GS + MS Harburg), Musical „Käpten Knitterbart“ (GS Asbach-Bäumenheim) und „Die goldene Gans“ (Gebrüser-Röls-GS Riedlingen).

Donnerstag, 27. Juni, 10 bis 11.30 Uhr in der GS + MS Deiningen: Musical „Rotasia“ (GS + MS Deiningen) und ein „Buntes Musikprogramm“ (Montessori-Schule Deiningen).

Donnerstag, 4. Juli, 10 bis 11 Uhr, in der GS Alerheim: „Die goldene Gans“ (Johann-Wilhelm-Klein-GS Alerheim) und ein Cheerleader-Tanz (MS Oettingen).

Mittwoch, 10. Juli, 10.10 bis 11.30 Uhr, in der GS + MS Wallerstein: „Lippels Traum“ (GS + MS Wallerstein) und das Schattenspiel „Max und Moritz“ (GS Kleinerdlingen-Ederheim).

Mittwoch, 17. Juli, 18 bis 19 Uhr, in der GS + MS Asbach-Bäumenheim: „Geht doch mich nichts an!?“ (MS Asbach-Bäumen).

Donnerstag, 18. Juli, 9.30 bis 11 Uhr, in der Sualafeldhalle Huisheim: „König Pickelgesicht“ mit Rahmenprogramm (GS Fünfstetten-Gosheim).

Dienstag, 23. Juli, 10 bis 11 Uhr, in der Sebastian-Franck-GS Donauwörth-Parkstadt: Musical „Fremde werden Freunde (Sebastian-Franck-GS). (dz)

