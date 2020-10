vor 2 Min.

Wetterbilanz: Es war weitgehend noch Sommer im September

Plus Temperaturschnitt liegt deutlich über den üblichen Werten, wie Wetterbeobachter Werner Neudeck aus Donauwörth berichtet. Ein Kuriosum gibt es beim Niederschlag.

Sommer im September – anders kann man die Situation auf Grund des hohen Temperaturschnitts bei einer überragenden Zahl von Sommertagen nicht nennen. Dieses Fazit zieht Wetterbeobachter Werner Neudeck aus Donauwörth.

Der Start in den meteorologischen Herbstanfang verlief allerdings kühl und regnerisch. Doch bereits am 3. September setzte nach Nebelauflösung ein Schritt Richtung Spätsommer ein. Zwar überquerte am 6. September eine Kaltfront von Nordwesten her Bayern und ließ die Temperatur um 9 Grad sinken, doch bereits am Tag danach war der Spuk vorbei und die Marke von 20 Grad wurde wieder überschritten.

Bis zu 2,5 Grad wärmer als sonst im September

„Ein ausgedehntes und stabiles Hoch, das allerdings immer noch von einem Tief über Norddeutschland bedrängt wurde, bescherte uns an acht Tagen hintereinander Hochsommer im Herbst, allerdings auch erneut anhaltende Trockenheit“, so Neudeck. Es sah also ganz so aus, als würde der September in die Fußstapfen des August treten. Denn bis zum 22. September lag der Temperaturschnitt 2,5 Grad über den üblichen Werten.

Daran konnte auch kalter Ostwind, der am 18. September die Temperatur deutlich sinken ließ, nichts ändern und es blieb sonnig und trocken. Selbst der kalendarische Herbstanfang präsentierte sich mit einem Sommertag. Dennoch war zu spüren, dass es nun eher Richtung Herbst ging, denn die Nachttemperatur wurde einstellig und der Luftdruck fiel stetig. Der am 23. September beginnende Niederschlag setzte sich in den nächsten Tagen fort, das sommerliche Wetter war nach einem erheblichen Temperatursturz abrupt vorbei, man konnte fast glauben, der Herbst wäre ausgefallen und der Winter im Anmarsch.

Nur ein Regentag bis zum 22. September

Kurios verhielt sich der Niederschlag in diesem Monat: Nur ein Regentag bis zum 22. September sagt eigentlich alles zum Thema Trockenheit. Erst am Tag danach wurde die Dürre durch einen heftigen Gewitterschauer in der Nacht unterbrochen und das Defizit an Niederschlag durch weiteren Regenfall an drei aufeinander folgernden Tagen deutlich verringert.

Beim Sonnenschein wurde mit 182 Stunden das Soll von 179 Stunden erfüllt, waren doch zwölf Tage mit acht Stunden Sonne oder mehr zu vermelden. Ohne die acht Nebeltage (normal fünf) wäre die Ausbeute deutlich größer ausgefallen.

