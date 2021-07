Coronakrise als digitale Chance: Lokale Händler rüsten nach

Plus Die Coronazeit haben lokale Händler genutzt, um digital aufzurüsten - und werden kreative, wie ein Beispiel aus Bäumenheim zeigt.

Der Handel gehört zu den Branchen, der von Corona mit am schwersten getroffen wurden – lange waren die Filialen geschlossen, immer mehr wird online geshoppt. Doch einige haben den Lockdown genutzt, um digital nachzurüsten und Onlinemöglichkeiten als Chance zu begreifen. So wie Adolf Franke, Geschäftsführer von e Himmlisch Wohnen.