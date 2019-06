vor 17 Min.

Wie schützt man sich vor der Sonne?

Seit Jahren steigt die Zahl der Hautkrebs-Patienten

Landkreis Dass intensive Sonneneinstrahlung gefährlich für den Körper sein kann, ist bekannt. Dennoch steigt die Zahl der an Hautkrebs Erkrankten kontinuierlich. Um das Bewusstsein für ein gesundes Maß an Sonnenbaden zu stärken, veranstalten die Bayerischen Staatsministerien eine Aktionsreihe unter dem Motto „Sonne(n) mit Verstand“. Kinder im Alter zwischen fünf und elf Jahren können ein Sommerbild malen, es bei den Aktionsterminen abgeben und Preise gewinnen.

Die Termine sind am Mittwoch, 19. Juni von 9 bis 14 Uhr in der Fußgängerzone Nördlingen, am Donnerstag, 27. Juni von 13 bis 16 Uhr, im Freibad Nördlingen und am Donnerstag, 11. Juli von 13 bis 16 Uhr im Freibad Donauwörth.

Wir haben aus diesem Anlass mit Rainer Mainka, dem Leiter des Gesundheitsamts Donau-Ries, über die Vorsorge gesprochen.

Herr Dr. Mainka, wie schützt man sich am besten vor der Sonne?

Man sollte es vermeiden, sich zwischen 11 und 15 Uhr lange in der Sonne aufzuhalten. Denn in diesem Zeitraum ist die Sonneneinstrahlung besonders intensiv. Man sollte sich aber durchaus in die Sonne begeben, schließlich wird dadurch dem Körper auch Vitamin B zugeführt. Wichtig ist, dass man auf eine ausreichende Kühlung achtet. Entdeckt man Anzeichen von gereizter und geröteter Haut, sollte man kühlende Umschläge oder feuchte Tücher auf die Stellen legen. Sportliche Aktivitäten sollte man komplett in die Morgen- oder Abendstunden legen. Außerdem sollte man genügend trinken.

Was kann man unternehmen, wenn man sich trotzdem einen Sonnenbrand eingefangen hat?

Dann sollte man die Haut kühlen. Gute Hausmittel sind etwa Zwiebelscheiben, die man auf die betroffenen Stellen legt. Auch auf Medikamente, Salben oder Gele aus der Apotheke kann man zurückgreifen.

Wie sehr steigt das Hautkrebs-Risiko nach einem Sonnenbrand?

Das ist von individuellen Faktoren abhängig. So bekommt ja auch nicht jeder gleich schnell einen Sonnenbrand. Je nach Hauttyp, können schon 20 Minuten ausreichen, um sich einen Sonnenbrand einzufangen, während es andere problemlos zwei Stunden in der Sonne aushalten.

Hat die Intensität der Sonneneinstrahlung in den vergangenen Jahren zugenommen?

Ja, das ist wissenschaftlich bewiesen. Ein Grund ist etwa das Ozonloch. Aber auch durch das veränderte Freizeitverhalten ist das Risiko insgesamt gestiegen. Jeder Mensch, der seine Freizeit im Freien genießt, ist gefährdet.

Ist also auch die Zahl der Hautkrebserkrankten gestiegen?

Ja, die Zahl derjenigen, die an Hautkrebs erkranken, ist in den vergangenen Jahren deutlich angestiegen. In Deutschland erkranken zurzeit etwa 100000 Menschen jährlich an Hautkrebs. Ein großer Risikofaktor sind erlittene Sonnenbrände. Interview: Alexander Millauer

