Wieder feiern Tausende beim Tandlerfasching

Plus Am Rosenmontag feiern die Narren in Donauwörth. Dabei lassen sie sich nicht vom eher tristen Wetter abhalten. Und die Prinzessin trotzt sogar einer Krankheit.

Es ist Rosenmontag, zur Mittagszeit. Der Himmel über der Reichsstraße in Donauwörth wirkt grau und trostlos. Es ist kalt und nieselt. Doch davon lassen sich die Liebhaber des Tandlerfaschings nicht abhalten. Pünktlich zum Start des Treibens pilgern die Narren in die Innenstadt. Und sie sollten ihr Kommen nicht bereuen.

Am frühen Abend zeigt sich Ulrich Reitschuster, Präsident der veranstaltenden Initiative Fasching Donauwörth (IFD), zuversichtlich, dass man bei der 21. Auflage der Großveranstaltung wieder die magische Marke von 10000 Besuchern knacken werde. Unter dem Motto „Abenteuer Wildnis“ kommen 24 Garden und zwei Guggenmusikvereine zu einem der größten Freiluftveranstaltungen in Bayern am Rosenmontag.

Prinzessin Anna war zuletzt noch krank

„Solange das Wetter hält und es nicht regnet, ist alles gut“, meint Anna Schimmer, die diesjährige Faschingsprinzessin der IFD, kurz nach Beginn des bunten Treibens. Als Prinzenpaar steht sie zusammen mit Max Schweihofer auf dem dem Wagen der Faschingsinitiative direkt neben der Bühne, auf der die Garden ihre Tanzeinlagen präsentieren.

Das Prinzenpaar, das auch im echten Leben schon seit zwei Jahren zusammen ist, hat sich über ihre festliche Kleidung dicke Jacken angezogen, denn mit acht Grad ist es an diesem Rosenmontag eher frisch – verglichen mit den vergangenen Faschingstagen. „Letzte Woche war ich noch krank, aber man ist nur einmal Prinzessin“, sagt Anna Schimmer und lacht.

Der Fasching liegt der Familie im Blut

Das Faschings-Gen scheint der Familie im Blut zu liegen. Michael Schimmer, Vater der Prinzessin, war selbst als Vizepräsident bei der IFD aktiv und erzählt nun stolz: „Sie tanzt schon, seitdem sie sechs Jahre ist, in der Garde.“ Auch die Mutter der 20-Jährigen Anna, Sabine Schimmer, übernahm früher die Jugendleitung im Verein.

Auch wenn es kein Tag mit viel Sonnenschein ist, lassen sich die Narren nicht bitten. So kommen auch Sandra und Karin aus Buchdorf in die Stadt. In ihren blauen Krümelmonsterverkleidungen feiern sie mit ihren Töchtern Teresa und Leni in der Reichsstraße. „Wir waren schon in Rain, jetzt sind wir in Donauwörth und wir gehen auch noch nach Hafenreut“, erzählen die Frauen. Zusammen mit weiteren acht Freundinnen haben sie ihre Kostüme selbst gebastelt und werden auch morgen den Fasching weiter ausgiebig zelebrieren.

Gegen 14 Uhr wird es voller in der Reichsstraße

Gegen 14 Uhr wird es auf der Donauwörther Reichsstraße merklich voller. Vorbei an Einhörnern, Teufeln und Hexen fällt es langsam schwerer, sich durch die Menschenmasse vor der Bühne einen Weg zu bahnen.

Im Publikum befinden sich auch Chris und Silvia aus Unterglauheim. Zusammen mit ihren Söhnen Robin und Lenny haben sie sich als Rotkäppchen, schwarzes Schaf und Wölfe verkleidet. Vor ein paar Jahren waren die Eltern noch aktiv im Fasching. „Aber mit den Kindern ist es komplizierter geworden“, sagt Silvia.

„Donauf donaa“ schallt es durch die Reihen

Und trotzdem sind sie auch dieses Jahr wieder beim „Tandler“ dabei. Je später es wird, desto ausgelassener wird freilich die Stimmung. Die Menschen an den Getränkeständen prosten sich zu. Das Publikum jubelt lauter. „Donauf donaa!“, schallt es immer wieder durch die Reihen.

Für ihre eigenen Getränke haben Marina und Andrea aus dem Landkreis Dillingen gesorgt. Ihre kreative Idee als Kostüm: Sie haben sich als Blumentöpfe verkleidet. Das Besondere dabei: Im Inneren der Töpfe befinden sich kleiner Halterungen für eigene Getränke – vielleicht eine nachahmenswerte Idee für manch anderen Narren.