vor 35 Min.

„Wir arbeiten alle am Limit“

Was die Fraktionen zum Haushalt der Marktgemeinde sagen

Der Gemeinderat in Kaisheim hat den Haushalt für 2019 mit 10:3 Stimmen genehmigt.

Wolfgang Kastner (PWG) stellte fest, es seien große Anstrengungen nötig, um die gesteckten Ziele zu erreichen. Bei den staatlichen Zuschüssen gebe es Unwägbarkeiten. So sei noch immer ungewiss, wie die Ersatzzahlungen für den Wegfall der Straßenausbaubeitragssatzung, kurz Strabs, aussehen. Bei der Denkmalschutzförderung ließen schriftliche Förderbescheide auf sich warten. Erfreulich sei, dass die Gewerbesteuer ansteigt. Andererseits stagniere die Zahl der Einwohner. Dies liege wohl auch an den fehlenden Bauplätzen. Dadurch könnten junge Familien wegziehen – mit weiteren Folgen für die Kommune: „Ein Ausbluten der gemeindlichen Einrichtungen droht.“ Erfreulich sei, dass 2019 in Kaisheim das Projekt Strauß-Haus angepackt werden soll.

Markus Harsch (CSU) nannte den Grund für die voraussichtlich geringe Kreditaufnahme von knapp 120000 Euro im Jahr 2019: Die Gemeinde hatte im Vorjahr viel Geld aufgenommen, zahlreiche Projekte konnten aber nicht umgesetzt werden. Heuer werde einiges verwirklicht. Harsch merkte dazu an: „Durch die Vielzahl der Maßnahmen arbeiten wir alle am Limit.“ Er meinte damit Verwaltung und Gemeinderat.

Andererseits wäre es unverantwortlich, nichts zu tun. Harsch freute sich über die „Super-Förderung“ bei der Schulsanierung. Zum Strauß-Haus sagte er: Klappe es nicht mit dem großen staatlichen Zuschuss, „dann müssen wir das ganze Konzept über den Haufen werfen“.

Während PWG und CSU für den Etat der Marktgemeinde stimmten, lehnten ihn die beiden anwesenden Räte der Freien Bürgerstimme ab. Deren Sprecher Herbert Bauer führte eine ganze Reihe von Gründen dafür an. Er kritisierte, der Haushalt sei mangelhaft beraten worden. In dem Zahlenwerk seien Projekte berücksichtigt, „ohne dass über deren Sinn beziehungsweise Notwendigkeit diskutiert werden konnte“. Als Beispiel nannte Bauer die geplante Schlauchpflegeanlage für die Feuerwehren.

Schlecht sei auch, dass in diesem Jahr für die Erschließung von Baugebieten keine Mittel eingestellt seien. Insgesamt betrachtet, seien die Haushaltsberatungen bezüglich der Kosteneinsparung nicht zielführend gewesen: „So schlecht vorbereitet waren meine Kollegen und ich bisher noch nie.“

Karl Heinz Bablok von den Grünen verweigerte dem Etat ebenfalls seine Zustimmung. (wwi)

Themen Folgen