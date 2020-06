vor 39 Min.

„Wir wissen nicht, warum es so ruhig ist“

Plus Amtsärztin Dr. Raffaella Hesse spricht knapp drei Monate nach Beginn der Pandemie über die aktuelle Lage im Landkreis, warum sie der Ruhe nicht ganz traut und weshalb der Herbst Gefahren birgt.

Von Barbara Wild

Seit 1. Januar ist Dr. Raffaella Hesse Leiterin des Gesundheitsamtes. Keine drei Monate, nachdem sie das Amt übernommen hatte, kam Corona. Ein harter Einstieg. Jetzt, wo sich die Infektionslage beruhigt hat, gibt es Gelegenheit für ein Gespräch.

Frau Dr. Hesse, wie ist die Gesundheitslage im Landkreis aktuell?

Im Moment ist die Lage sehr ruhig. Darüber sind wir sehr froh, aber wir stehen dem Ganzen mit Vorsicht gegenüber. Denn wir wissen nicht, warum es so ruhig ist. Ist das Infektionsgeschehen wirklich am Abebben oder sind Infizierte zögerlich, sich zu melden, weil sie die Konsequenzen der Quarantäne und sozialer Abgrenzung fürchten.

Macht Ihnen das Sorgen?

Ja und nein. Wir können das Virus nicht komplett aufhalten, aber wir können es kontrolliert ablaufen lassen. Es bleibt also ein gewisses Grundrauschen in der Bevölkerung vorhanden und das ist auch gut so, wenn wir davon ausgehen, dass danach Immunität gegeben ist. Es gibt also eine sehr ruhige, langsame Durchseuchung, die uns auch wieder von einer erneuten Infektion bewahrt. Auf der anderen Seite müssen wir Risikogruppen schützen und dürfen unser Gesundheitssystem nicht überlasten. Ich frage mich ein wenig: Ist es die Ruhe vor dem Sturm oder beruhigt es sich wirklich?

Was genau ist für Sie „Ruhe“?

Pro Woche gibt es im Schnitt etwa keine bis drei Meldungen über eine Infektion. Noch 15 Personen gelten als infiziert. Wir selbst machen weniger als zehn Abstriche die Woche.

Was ist neben der Dokumentation die weitere Aufgabe des Gesundheitsamtes?

Wir nehmen Kontakt mit der infizierten Person auf und versuchen abzuschätzen, wie hoch die Gefahr für eine Weitergabe des Virus ist. Zudem versuchen wir zu klären, wie sich jemand infiziert hat.

Wie lange sprechen Sie aktuell die Quarantäne aus?

Mindestzeit ist zwei Wochen, aber wenn jemand länger krank ist, kann das durchaus länger gehen. Das ist nicht selten. Viele Menschen sind einfach länger krank.

Wie schnell bekomme ich aktuell einen Test, wenn ich befürchte, erkrankt zu sein?

Wer sich aktuell über seinen Arzt oder über uns meldet und Symptome hat, kann etwa nach spätestens zwei Tagen in Monheim getestet werden. Danach dauert es etwa 48 Stunden, bis das Ergebnis vorliegt.

Warum war Anfang März der Druck mit den Tests so hoch?

Die Menschen haben mit Panik gesagt, sie wollen sich testen lassen. Das Ergebnis konnten sie aber gar nicht richtig interpretieren. Denn „negativ“ gibt ja keine Sicherheit. Man geht nach Hause und steckt sich beim Nachbarn an. Außerdem ist der Test nicht 100-prozentig sicher. Deshalb mussten wir anfangs auch bremsen und denen den Vortritt lassen, die wirklich erkrankt waren und medizinische Hilfe brauchten oder eine entsprechende Vorgeschichte hatten.

Hat sich die Strategie des Gesundheitsamtes, Ausbrüche einzudämmen, seit Beginn der Lockerungen bewährt und jetzt vielleicht auch verändert, Stichwort Quarantäne?

Nein, wir waren von Beginn an sehr strikt. Denn ohne Beschränkungen hatten wir bei einem Infizierten bis zu 100 Personen in der Kontaktliste: privates Umfeld, Familie, Arbeitsplatz. Da können Sie sich hochrechnen, wie schnell das Virus weitergegeben wird. Deshalb muss man einen Stopp setzen, um überhaupt Zeit zu haben, die Grenzen des Ausbruchs zu erkennen. Ein gewisser Kreis an Menschen muss isoliert werden, auch wenn es für diese Betroffenen unangenehm ist. Dann erst kann individuell geklärt werden, wie sinnvoll das für den Einzelnen ist. Eine umfangreiche Quarantäne erkauft quasi Zeit, um den Ausbruch unter Kontrolle halten zu können. Das ist arbeitsam, aber am Ende war diese Strategie erfolgreich.

Helfen Ihrer Arbeit dabei die Auflagen der Regierung, beispielsweise beim Biergartenbesuch die persönlichen Daten angeben zu müssen?

Ja, ganz klar. Denn nicht jeder weiß, wer mit wem im Biergarten war. Ich hoffe, das bleibt, denn bisher haben wir damit gute Erfahrungen gemacht.

Gab es einen Moment in den vergangenen drei Monaten, in dem Sie gedacht haben, es läuft aus dem Ruder?

Nein. Ich habe viele Jahre in der Notaufnahme gearbeitet. Da gibt es Nächte, in denen du das Ende nicht siehst. Was mir an die Nieren gegangen ist, war eher die Belastung des Personals. Wir waren an unseren Grenzen. Die Unterstützung von anderen Abteilungen innerhalb des Landratsamtes hat uns sehr geholfen. Und aktuell sind wir mit 2,8 besetzten Arztstellen fast wieder komplett.

Hatten Sie persönliche Begegnungen mit Corona-Zweiflern?

Natürlich. Da gab es einige. Ich habe meine fachliche Argumentation angeboten. Schlussendlich war es ein uns nicht näher bekanntes Virus gewesen und etwas Unbekanntes im Vorfeld richtig einzuschätzen, kann sich niemand anmaßen. Im Nachhinein das zu beurteilen, ob einige Regelungen zu übertrieben waren, halte ich für einen Fehler. Man kann aus der Sache lernen, aber ich würde es nicht werten.

Was kommt im Herbst auf uns zu? Glauben Sie an eine zweite Welle?

Der Herbst und Winter werden spannend. Zum einen mache ich mir Sorgen um eine schwerwiegende Grippewelle. Das hätte uns im letzten Winter mit Corona zusammen viel kosten können. Deshalb hoffe ich, dass wir über den Sommer mehr über das Virus erfahren, vor allem, ob es stark mutiert. Vergangene Saison hatten wir lediglich 192 Influenza-Fälle und einen Influenza-Toten. Allerdings sind diese Daten mit Vorsicht zu interpretieren, weil der Fokus sicher ganz klar auf einer Testung auf Corona lag oder der Arzt gemieden und damit eine klare Diagnose verhindert wurde.

Anmerkung der Redaktion: Aus Sorge vor Anfeindungen ist es ein persönlicher Wunsch von Dr. Hesse, nicht im Bild sein.

