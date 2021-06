Boom in Corona-Zeiten: Raumschmiede investiert

Der Online-Händler für Möbel und Wohnaccessoires in Genderkingen hat massiv vom Lockdown profitiert und investiert in seine Logistik. Allerdings in Polen

Wer im Internet schon einmal nach Gartenmöbeln gesucht hat, ist vermutlich unter anderem auf garten-und-freizeit.de gelandet. Doch nicht überall bekannt ist, dass dieser sehr erfolgreiche Onlineshop von einer Firma aus Genderkingen betrieben wird und zwar von der Raumschmiede. In Genderkingen gibt es auch Ausstellungsfläche mit Beratung – Probesitzen inklusive.

Die GmbH betreibt auch das Online-Fachgeschäfte Betten.de (Matratzen und Schlafzimmermöbel) sowie den Onlineshop Piolo.de (Wohnungseinrichtung) und bietet damit nach eigenen Angaben 40.000 verschiedene Produkte an. 2020 lag der Bruttoumsatz bei 93 Millionen Euro. Die Kunden haben während des Lockdowns aus ihren heimischen Wohnzimmern für ein schöneres Zuhause kräftig im Internet eingekauft. Allein auf den drei Seiten liefen 220.000 Bestellungen ein – im Vergleich zu 2019 stiegen, laut Unternehmen, beide Werte um rund 50 Prozent.

270 Mitarbeiter arbeiten bei der Raumschmiede, 150 am Firmenhauptsitz in Genderkingen, knapp 70 am Standort Heubach und rund 50 am Standort der polnischen Tochterfirma HSF. 16 Lehrlinge und drei Studierende absolvieren ihre Ausbildungen.

Die GmbH wird aufgrund ihrer wirtschaftlichen Entwicklung noch in diesem Jahr ihre Logistikkapazitäten erweitern. Bereits Mitte Mai wurde am polnischen Standort in Posen mit dem Bau für ein neues Logistikzentrum mit rund 50.000 Quadratmetern Lager- und Umschlagsfläche beginnen. Nach Angaben des Unternehmens wird dabei besonders auf Sicherheit und Nachhaltigkeit Wert gelegt.

Ab der geplanten Fertigstellung im November dieses Jahres verfügt die Raumschmiede GmbH dann zusätzlich zum Firmenhauptsitz in Genderkingen über einen zweiten großen und zukunftssicheren Warenumschlagplatz.

Auf einer Fläche von elf Hektar entstehen aktuell eine Halle mit 49.000 Quadratmetern, 76 Verladerampen und vier Einfahrtstoren, ein Verwaltungsgebäude mit 1400 Quadratmetern Sozial- und Büroflächen sowie ein separates Gebäude für den Betriebsleiter.

Die nutzbare Logistikfläche wird damit gegenüber dem heutigen Standort mehr als verdoppelt. Der Park wird außerdem 30 Stellplätze für Lkw und 80 Stellplätze für Pkw bieten und mit einem Zugangskontrollsystem ausgestattet sein, das automatisch Nummernschilder liest und so für mehr Sicherheit sowie einen reibungslosen Verkehrsfluss für Mitarbeiter und Stammlieferanten sorgt.

„Aufgrund unseres konstant starken Wachstums müssen wir uns rechtzeitig auf unseren zukünftigen Logistikbedarf vorbereiten“, sagt Jürgen Schuster, Geschäftsführer von Raumschmiede.

Er fügt hinzu: „Nach der geplanten Fertigstellung Ende dieses Jahres wird unser Logistik-Park Anfang 2022 seinen Betrieb aufnehmen. Damit sind wir dann an unserem Standort Posen für die nächsten Jahre zukunftssicher aufgestellt. Gleichzeitig schaffen wir für die Menschen der Region mindestens 100 neue Arbeitsplätze.“ (dz)