Wolferstadt

11:23 Uhr

Eisenstangen im Mais: Eine große Gefahr

Im Raum Wolferstadt gab es in den vergangenen Jahren wiederholt Vorkommnisse mit Eisenstangen in Maisfelder.

Plus Sabotageakte auf Feldern bei Wolferstadt und Tapfheim beunruhigen Landwirte, Lohnunternehmen und Polizei. Detektoren verhindern Schlimmeres.

Von Wolfgang Widemann

Die Maisernte läuft in der Region auf vollen Touren. Auch im Raum Wolferstadt und Tapfheim. Dort gab es am Freitag Vorkommnisse, die nicht nur Landwirte und Lohnunternehmen, sondern auch die Polizei beunruhigen: Unbekannte haben in den genannten Bereichen heimlich Eisenstangen an den Pflanzen befestigt, was teilweise zu erheblichem Schaden an den Erntemaschinen führte.

