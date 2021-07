Endlich wieder Bauplätze in Wolferstadt

Plus Der Gemeinderat in Wolferstadt bringt ein Baugebiet auf den Weg, welches das Thema Wohnen im Ort neu definiert. Großer Aufwand für Naturschutz.

Darauf warten viele vor allem jüngere Menschen sehnsüchtig: 23 Personen beziehungsweise Paare haben bei der Gemeinde Wolferstadt konkret wegen eines Bauplatzes angefragt. Die Interessentenliste kann wohl bald abgearbeitet werden. Der Gemeinderat hat jetzt das Genehmigungsverfahren für das neue Wohngebiet „Kühberg II“ abgeschlossen. Dieses hat der Kommune nicht nur viel Arbeit gemacht, sondern bietet auch ganz neue Möglichkeiten, die in den Dörfern der Region bislang die absolute Ausnahme sein dürften.