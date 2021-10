Eisenstangen in Maisfeldern in Wolferstadt und Tapfheim verursachen hohen Schaden

Am Freitag wurden in zwei unabhängigen Feldern Eisenstangen gefunden. Einmal entstand ein Schaden von 20.000 Euro.

Eisenstangen haben am Freitag zu einer Beschädigung an einem Häcksler gesorgt. Das teilte die Polizei Donauwörth mit. In zwei unabhängigen Feldern in Wolferstadt und Tapfheim wurden die versteckten Gegenstände gefunden. Diese konnten durch den Fahrer nur unzureichend wahrgenommen werden, da sie hinter den Maispflanzen kaum oder überhaupt nicht sichtbar waren.

Schaden durch Eisenstange im Maisfeld: Rund 20.000 Euro

Nur der in der Maschine verbaute Metalldetektor erkannte das Eisenteil und stoppte die Maschine. Einmal entstand dabei ein Schaden von 20.000 Euro. Das zweite Mal konnte ein großer Schaden für Maschine und Erntegut vermieden werden. Nach einer Reparatur vor Ort konnte die Ernte fortgesetzt werden. (dz)