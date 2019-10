05:08 Uhr

Wolfgang Kilian sehnt Mitte November herbei

Die Verkehrssituation ist das beherrschende Thema auf der Bürgerversammlung in Harburg. „Nicht lustig“ findet der scheidende Rathauschef die aktuelle Situation.

Von Walter Ernst

Unruhe ist bei der Bürgerversammlung in Harburg erst aufgekommen, als verbotswidrig zum wiederholten Mal ein Lastwagen den Marktplatz passieren wollte. Die Versammlung im Saal des „Straußen“ war sehr gut besucht, die Folgen waren dicht belegter Parkraum und Straßenenge – eine Situation, die für die Harburger die Belastungsgrenze überschritten hat. Selbstredend, dass dies auch Hauptthema bei der Versammlung war.

Die anstehenden Kommunalwahlen begründeten die frühzeitige Terminierung der Versammlungen. Bürgermeister Wolfgang Kilian resümierte die wesentlichen Projekte seiner Amtstätigkeit seit 2002. 215 Millionen Haushaltsvolumen belegten, was in den Jahren alles bewegt wurde. Davon gingen 35 Millionen an den Landkreis als Kreisumlage. Aber aus 29 Jahren im Kreistag könne er guten Gewissens bestätigen, „dass wir einiges zurückbekommen haben“ für Schulen, Straßenbau und im Sozialbereich.

„Gut angelegtes Geld“

Besonders herausstellen wollte das Stadtoberhaupt die 765000 Euro, die für die Fahrzeugbeschaffung der Feuerwehren „gut angelegtes Geld seien“. Diese Aufgabe habe auch Stadtrat sehr ernst genommen. 12,1 Millionen Euro sind in die Abwasserbeseitigung geflossen, nur 361000 Euro mehr als veranschlagt und gleichzeitig Beweis dafür, „dass nicht mehr durch Beiträge gezahlt als der Bürgerschaft bereitgestellt wurde“.

Weiter rief der scheidende Bürgermeister in Erinnerung: Die Dorfsanierungen in den Stadtteilen, den Straßen- und Brückenbau, die Stadtbücherei im Strölinhaus, die Kindergärten, Jugendeinrichtungen und die Aufstellung des immer noch gültigen Flächennutzungsplanes. Nur durch den Verbund mit Kaisheim und Mönchsdeggingen sei es gelungen, den Standort einer Mittelschule zu sichern, betonte Kilian. Erwähnenswert war ihm, dass ohne die Weitsichtigkeit und Hartnäckigkeit von Wolfgang Märker der Diakonie der heutige Stellenwert für die Stadt nicht zuteilwürde.

Wörnitzhalle zieht sich

Verbesserungen müsste der Friedhofsbereich erfahren, wobei sich der Bürgermeister Zukunftsaufgaben nicht zum Thema machte, aber den Bau des Multifunktionsspielfeldes prognostizierte. Die lange Planungsphase zur Sanierung der Wörnitzhalle erzeuge Unmut durch die Prüfungen der Fachstellen, während das gute Miteinander zwischen Feuerwehr und Rettungswache beispielgebend für die Ausübung eines Ehrenamtes sei, freute sich Kilian. Gegenüber dem Höchststand der kommunalen Verschuldung konnte dieser zum Ende des Jahres um fünf Millionen auf 2,9 Millionen Euro abgebaut werden. Darauf könne man aufbauen.

Beim zuversichtlichen Blick in die Zukunft verband er die Animation, die Zeit zu nutzen, wenn Projekte es erfordern. Die ärztliche Versorgung wisse Kilian in guten Händen, wie auch die weitere Grundversorgung der Bevölkerung.

Leider erschwere die geografische Situation in Harburg die Ausweisung von Wohnbaugebieten, während in den Stadtteilen hierfür die planerischen Voraussetzungen geschaffen wären, bedauerte der Bürgermeister. Andererseits gäbe es in Harburg ein überplantes Gewerbegebiet, welches bisher am Grunderwerb scheiterte. Ungeeignete Standortflächen sind auch die Ursache, dass die Postverteilung Harburg verlässt.

Keine offizielle Umleitung

Ohne Frage war die Verkehrssituation in der Burgstadt beherrschendes Thema. Bürgermeister Kilian stellte dieses Thema an den Beginn seines Referates. Er sehne den 15. November herbei, „denn was derzeit läuft, ist nicht lustig“. Nach Firmenprognose könnten die Bauarbeiten bis dahin abgeschlossen sein und Kilian hofft, dass bis dahin zumindest keine Personenschäden auftreten.

Mächtig wurmt es ihn, dass die Stadt und ihre Bevölkerung belastet seien und dann noch auf den Sanierungskosten sitzen bleiben, weil Harburg keine offizielle Umleitung sei. Zu mindestens 50 Lösungsvorschlägen kamen aus der Versammlung noch einige dazu, wobei die Stadt immer auch die Verkehrsbehörden beteiligen muss.

Weil sich diese Situationen wiederholen, forderte Rita Wendrich ein Verkehrskonzept vom neuen Stadtrat, wozu der noch amtierende Bürgermeister anmerkte, dass es die Patentlösung nicht gäbe. Vom beschlossenen Erwerb des Dorfladens in Ebermergen zeigte sich der Bürgermeister überrascht, denn dazu seien noch Beratungen nötig. Etwas Skepsis herrschte in der Diskussion ob der Wirtschaftlichkeit schon.

„Bad wird nicht zugesperrt“

„Das Bad wird in den nächsten Jahren nicht zugesperrt“ entgegnete Kilian auf die Frage von Erwin Winter, wie es mit dem Hallenbad weitergehe. Eine Generalerneuerung sei jedenfalls nur unter höchster Förderung denkbar. Die gesplittete Abwassergebühr wollte Bernd Spielberger erläutert haben. „Diese wird bis 2020 in keinem Falle kommen“ stellte Kilian fest, da umfangreiche Vorerfassungen nötig seien, allerdings wird damit auch die neuerliche Kalkulation der Abwassergebühren verbunden sein. „Billiger ist noch kaum etwas geworden. Auch wenn Edith Sauer die Auffassung hat, die Stadt müsse sich im Tourismus mehr engagieren, so entgegnete Kilian die steigende Zahl an Burgbesuchern als Gradmesser.

Themen folgen