vor 58 Min.

Ziegelmoos: Es wird ein Zebrastreifen

Rain baut diese Überquerungshilfe in eigener Verantwortung – ohne Befürwortung der Verkehrsbehörde

Von Barbara Würmseher

Für den Verkehrsknotenpunkt Ziegelmoosstraße/Lerchenweg zeichnet sich nun endlich ein Zebrastreifen als tragfähige Lösung ab. Die CSU hatte ihn ja schon 2008 und 2012 angeregt, und der Stadtrat hat diese Absicht zuletzt Mitte März mit einem einstimmigen Beschluss nochmals bekräftigt. Allein die Zustimmung der Unteren Verkehrsbehörde am Landratsamt hat stets gefehlt und schien auch diesmal zweifelhaft.

Und in der Tat steht die Behörde auch jetzt nach einem Ortstermin am 8. Mai dieser Art Querungshilfe noch immer ablehnend gegenüber. Sie überlässt aber die Entscheidung der Stadt Rain und weist darauf hin, dass diese dann in eigener Verantwortung handelt.

Jetzt soll nach dem Willen des Stadtrats ein Planungsbüro damit beauftragt werden, die beste Stelle für den Zebrastreifen zu suchen. Sie soll strategisch so festgelegt werden, dass kein Fußgänger – egal ob er aus der Ziegelmoosstraße kommt, aus dem Lerchen-, Feldhüter- oder Meisenweg – Umwege machen muss. Denn nur wenn man aus allen Richtungen direkt auf ihn zugehen kann, wird er auch zuverlässig genutzt.

Im zweiten Schritt soll das Planungsbüro dann auch überlegen, den Übergang Ziegelmoosstraße/Lerchenweg besser zu gestalten. Die beiden Straßen sollen baulich senkrecht zueinander geführt werden. Derzeit öffnet sich die Ziegelmoosstraße trichterförmig zum Lerchenweg, was als ungünstig im Hinblick auf die Verkehrssicherheit empfunden wird.

Und in einem dritten Schritt wäre dann noch zu überlegen, ob die Fahrradfahrer, die in einer eigenen Spur auf dem Geh- und Radweg von der Münchner Straße ins Ziegelmoos fahren, in Höhe des Knotenpunkts nicht eine Aufenthaltsfläche bekommen. Diese soll ermöglichen, dass sie sich besser in den Verkehr einfädeln können.

Alle Fraktionen zeigten sich zufrieden mit dieser Lösung. Zweiter Bürgermeister Leo Meier (CSU) war „heilfroh“ darüber. Ruth Träh-Mayr (WVRST) sprach von „Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer mit adäquaten finanziellen Mitteln“. Karl Rehm (PWG) ist ebenfalls der Ansicht, „dass diese Lösung wesentlich günstiger umgesetzt wird als der Kreisverkehr“. Für ihn ist es jetzt noch wichtig, wie die Bürgerinitiative gegen den Kreisverkehr zu einer solchen Querung steht. Wolfgang Janson (JBU) kann sich gut mit einem Zebrastreifen anfreunden, wohl wissend, dass es „keine absolute Sicherheit gibt“. Alle müssten sich an die Vorschriften halten und ein wachsames Auge im Straßenverkehr haben. Peter Senzel (SPD) erklärte sich ebenfalls einverstanden.

Planung und Umsetzung sollen nun, so Bürgermeister Martin, schnellstmöglich und zügig vorangetrieben werden.

Themen Folgen