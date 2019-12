vor 47 Min.

Zivilstreife der Polizei genötigt und beleidigt

Weil er nicht wusste, dass vor ihm eine Polizeistreife in zivil unterwegs ist, hat sich ein 55-Jähriger nun Ärger eingehandelt.

Ein Mann ist auf der B2 unterwegs. Weil ihm das Auto vor ihm nicht schnell genug fährt, wird er ausfallend. Dumm nur, dass es sich um dabei die Polizei handelt.

Weil er nicht wusste, dass vor ihm eine Polizeistreife in zivil unterwegs ist, hat sich ein 55-Jähriger nun Ärger eingehandelt. Der Mann, der aus einer nördlichen Riesgemeinde stammt, fuhr am Mittwoch um 16.17 Uhr mit seinem Auto auf der zweispurigen B2 Höhe Bäumenheim in Richtung Norden.

Vor ihm auf dem linken Fahrstreifen befand sich ein weiteres Auto, das gerade im Begriff war, zu überholen. Dem 55-Jährigen ging dies augenscheinlich zu langsam: Er näherte sich den Beamten zufolge sich dem vorderen Fahrzeug mit deutlich höherer Geschwindigkeit, fuhr dicht auf und unterschritt dabei sämtliche gesetzlichen Abstandsvorschriften. Zudem hupte er mehrfach stark, setzte den linken Blinker seines Kleinwagens, gestikulierte wild mit beiden Händen vor dem Steuer und zeigte dabei unter anderem eine beleidigende Geste, um den Wagen vor ihm zum Verlassen der linken Fahrspur zu bewegen.

Dieses war jedoch aufgrund des Verkehrs nicht sofort möglich – zudem war von beiden Fahrzeugen die zulässige Höchstgeschwindigkeit für diesen Bereich bereits deutlich erreicht. Das „Pech“ des Mannes: bei dem vorausfahrenden Fahrzeug handelte es sich um eine Zivilstreife der Polizei Donauwörth.

Diese hielt den Rieser in der Folge an. Es folgte eine Anzeige, unter anderem wegen Verdachts auf Nötigung und Beleidigung.

