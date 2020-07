vor 41 Min.

Zwei Zusammenstöße mit E-Rädern innerhalb kurzer Zeit

Die Unfälle ereignen sich in Wemding und im Wolferstädter Ortsteil Hagau. Einmal ist laut Polizei eine Autofahrerin schuld, das andere Mal ein anderer Radler.

Innerhalb weniger Stunden haben sich am Mittwoch in Wemding und dem Wolferstädter Ortsteil Hagau zwei Unfälle ereignet, an denen Radfahrer beteiligt waren. Um 14 Uhr, so teilt die Polizei mit, krachte es am Ortsrand von Hagau.

Dort wollte eine 47-Jährige, die mit ihrem Auto von Polsingen her kam, nach rechts auf die Kreisstraße einbiegen – und übersah dabei einen 71-Jährigen, der mit seinem Elektrorad von Döckingen her in Richtung Hagau unterwegs war. Der Wagen erfasste mit seinem Stoßfänger das Hinterrad.

In einem Fall keine schwereren Verletzungen

Der Rentner, der aus Neuburg stammt, stürzte. Das Rote Kreuz brachte ihn ins Krankenhaus. Dort stellten die Ärzte fest, dass die Verletzungen glücklicherweise nicht so schwerwiegend waren.

Um 18.10 Uhr folgte der Unfall in Wemding. Er passierte an der Kreuzung von Heinlethstraße und Schießstattweg. Dort schnitt ein Radfahrer, 30, mit hoher Geschwindigkeit den Einmündungsbereich – und prallte auf einen 61-Jährigen, der dort mit seinem E-Rad stand. Er hatte ordnungsgemäß angehalten, weil er an der Rechts-vor-links-Kreuzung den Querverkehr nicht einsehen konnte.

Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung

Der 61-Jährige erlitt der Polizei zufolge zahlreiche Prellungen und wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Der Verursacher schürfte sich den linken Unterarm auf. Die Beamten zeigten den Mann wegen fahrlässiger Körperverletzung an – und stellten fest, dass der 30-Jährige nach einer Straftat zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben war.

