vor 46 Min.

Zwischen Swing und Funk

Die Bigband der Rieser Musikschule beim Gastspiel in Harburg.

Die Rieser Musikschule zu Gast in Harburg

Die Bigband der Rieser Musikschule, kurz RMS-Bigband, gastierte am Samstag in Harburg. Im Rahmen des Kulturherbstes waren die 16 Hobbymusiker im Schießhaus zu Gast. Gleich zu Anfang bedankte sich Kulturreferentin Claudia Müller bei den Mitgliedern des Schützenvereins, die extra ihre Schießanlage für das Event abgebaut hatten, und die auch die Bewirtung der Gäste übernahmen. Die Bigband präsentierte dann zusammen mit Bandleader Bernd Weber ein breites Repertoire an Stücken von Swing, Latin, Funk bis hin zu Rock. Sämtliche Stücke wurden routiniert vom Harburger Bandmitglied und Moderator Martin (Maxe) Jörg angesagt und erklärt. Den zweiten Teil des Abends bestritt die Band Vintage mit Klassikern der Rockmusik.

