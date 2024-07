Die Realschule Rain entlässt die Absolventen des aktuellen Jahrgangs

In einer bewegenden Zeremonie wurden am vergangenen Freitag die Abschlusszeugnisse an die 102 Absolventen des aktuellen Jahrgangs der Staatlichen Realschule Rain verliehen. Dieses besondere Ereignis wurde dabei letztmals in der Rainer Dreifachturnhalle abgehalten, da mit Beginn des neuen Schuljahres der Umzug in das neue Schulzentrum ansteht, wo in Zukunft die Verabschiedungen der Abschlussschüler in der großzügigen Aula stattfinden werden. Einer der Höhepunkte der Veranstaltung war die Verabschiedung des fünftausendsten Entlass-Schülers seit dem Bestehen der Schule. Er wurde wie jeder hundertste Schüler mit einem Goldstück geehrt.

Belohnt wurden aber auch die fünf Klassenbesten sowie die Jahrgangsbeste, Yvonne Meyr, welche einen Gesamtschnitt von 1,1 erreicht hatte. Insgesamt gingen 19 Schülerinnen und Schüler mit einer Eins vor dem Komma aus den Prüfungen hervor.

Für diese hervorragenden Leistungen erhielten die Absolventen beste Glückwünsche von zahlreichen Ehrengästen, wie etwa Rains Bürgermeister Karl Rehm oder Claudia Marb, welche in einer Doppelrolle als stellvertretende Landrätin und Vorsitzende des Freundeskreises der Realschule Rain sprach. Der Elternbeiratsvorsitzende Robert Brunner ging in seinem launigen Grußwort auf die Anforderungen an eine gelungene Laudatio ein und setzte diese anschließend gekonnt um, bevor auch Schulleiter Christian Sattich „seine“ Absolventen mit einer Rede verabschiedete. Er griff in seinen Worten das von den Absolventen gewählte Motto „Be real!“ auf und ermutigte sie, sich selbst treu zu bleiben und den eigenen Weg zu gehen.

Abschluss in Rain: Realschüler feiern

Pointiert schlossen sich die Schülersprecher Anna Nguyen und Erdogan Kocak an Sattichs Worte an und ließen in feinsinnigem Humor Erlebnisse aus ihrer Realschulzeit Revue passieren, bevor sie sich bei der gesamten Schulfamilie und insbesondere ihren Lehrern für die tolle Betreuung bedankten.

Umrahmt wurde die Feier durch ein breites Aufgebot musikalischer Talente. Herauszuheben ist dabei Adrian Böhm – selbst Abschlussschüler – der eine professionelle Eigeninterpretation des Christian-Willisohn-Klassikers „My own blues“ auf dem Piano darbot. Doch auch die Bläserklasse der sechsten Jahrgangsstufe, welche aufgrund des Endes dieses Projekts ab Klasse 7 ihre Abschlussvorstellung gab, glänzte mit beeindruckenden instrumentalen Leistungen. Der Chor „Vocals and more“ beendete die Veranstaltung schließlich mit dem ebenfalls zum Motto passenden Medley „Das Beste in Dir“. Dieses Stück hatte die Gruppe vor Kurzem auch bei einem Konzert in der Münchner Olympiahalle präsentiert. (AZ)