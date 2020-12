Türchen 6: Nieten in roten Roben

vor 39 Min.

Aufregung am Nordpol! Eigentlich haben Santa Claus und sein Team bereits selbstgefällig den erfolgreichen Abschluss einer weiteren brillant durchgeführten Mission zelebriert. Wieder haben sie Milliarden von Geschenken mit dem Raumschiff S-1 in nur einer Nacht ausgeliefert. Da bemerkt eine Weihnachtselfe, dass ein Paket liegengeblieben ist. Das Fahrrad für die kleine Gwen in England. Was tun? Der Weihnachtsmann und sein ältester Sohn und Stellvertreter Steve rechnen den Vorfall klein. Wen interessiert ein einziges kleines Mädchen, das entspricht einer Fehlerquote von Nullkomanullnullnull…, also praktisch nichts – was soll der Aufstand wegen einer Stelle ganz weit hinter dem Komma? Arthur, der jüngere Sohn des Weihnachtsmanns, der als einziger in der Familie noch an den Geist der Weihnacht glaubt, ist anderer Ansicht – kein Kind darf vergessen werden. Doch Steve, eine Mischung aus Top-Manager und Generalstabsoffizier, fertigt seinen kleinen Bruder kühl ab: „Weihnachten ist nicht die Zeit für Gefühle!“

Ja, das stimmt. Weihnachten ist vielmehr die Zeit für Eitelkeiten und Machtkämpfe. Zumindest bei Familie Santa Claus. Der amtierende Weihnachtsmann ist eigentlich längst überfordert mit seinem Job. Doch er kann nicht loslassen und genießt es, wenn die Elfen ihn als den großen Boss feiern. Sein Sohn Steve kann es nicht erwarten, den Laden endlich zu übernehmen. Schließlich hat er den Familienbetrieb mit modernster Technik und militärischer Organisation auf Vordermann gebracht. Großvater meckert an den neumodischen Methoden herum und wiederholt ein um’ s andere Mal, dass früher alles besser war, als er noch das Kommando hatte.

Wären da nicht hunderte eifriger Weihnachtselfen, die die eigentliche Arbeit machen – diese selbstgefälligen und unfähigen Santa-Fatzkes würden es vermutlich nicht schaffen, ein einziges Kind zu beschenken. Nicht mal ein Brettspiel können sie spielen, ohne darüber zu streiten, wer die Weihnachtsmann-Figur bekommt. Zum Glück ist da noch Arthur, der jüngste, den alle von oben herab behandeln. Ohne ihn wäre Weihnachten eine ziemlich trostlose Angelegenheit. Der tollpatschige Junior darf beim alljährlichen Verteilen der Geschenke allerdings nicht mitmachen. Er sitzt in seinem winzigen Büro voller Weihnachtsdeko, wo er die Briefe der Kinder an seinen Vater liebevoll beantwortet.

„Arthur Weihnachtsmann“ (Originaltitel „Arthur Christmas“) ist ein Computer-Animationsfilm der britischen Regisseurin Sarah Smith von 2011. Kritiker lobten den „frischen Wind“, den ihre Geschichte in die angestaubte Weihnachts-Mythologie bringt. Da ist durchaus etwas dran. Etliche Weihnachtsfilme handeln davon, dass das Fest auszufallen droht, weil Chaos in der Welt der Gabenbringer eingebrochen ist. Mal versuchen Bösewichte, das Fest zu sabotieren, mal passieren dem Weihnachtsmann Missgeschicke. Selten aber wurde Santa selbst als das Problem ausgemacht. Hier ist es der Fall. Santa Claus und sein Sohn Steve könnten das verlorene Fahrrad einfach nachliefern. Von sich eingenommen, wie sie sind, haben sie jedoch keine Lust, ihre Erfolgsbilanz und den Feierabend durch so eine Kleinigkeit ruinieren zu lassen. Natürlich macht sich dann aber der wackere Arthur auf den Weg, zusammen mit seinem Großvater, der es noch einmal wissen möchte. Sie nehmen nicht das superschnelle Raumschiff, sondern Opas alten Rentierschlitten. Die pflichtbewusste Elfe Bryony hüpft auch noch auf das klapperige Gefährt.

Die Reise verläuft erwartungsgemäß turbulent. Ständig verirren sich die Ausreißer, stürzen ab, werden von Menschen gesichtet. Damit wird es dann auch wieder konventionell: Nach einer Menge oft gesehenem Slapstick und witzigen Wortgefechten im Stakkato-Stil, denen ältere Zuschauer kaum noch folgen können, kommt es schließlich zum unvermeidlichen Happy End. Dazu finden sich auch die anderen Mitglieder der Familie Santa Claus vor dem Haus der kleinen Gwen ein. Nach einem letzten Streit darüber, wer nun dem Mädchen sein Geschenk unter den Baum legen darf, erkennen die Weihnachtsmänner endlich, dass Arthur der würdigste unter ihnen ist. Darum wird er dann auch der neue Chef. Nicht umsonst klingt Arthur Christmas auf Englisch wie Father Christmas, der traditionelle Name des Weihnachtsmannes in England. Sein Vater geht in den Ruhestand, der zackige Steve bleibt Leiter der Operationszentrale am Nordpol. Bleibt nur zu hoffen, dass Arthur sich sein gutes Herz und seine Liebe zum Weihnachtsfest bewahrt und sich nicht auch im Laufe der Zeit zum eitlen Zyniker wandelt.

Wo wir schon bei Zynikern sind: Der katholische film-dienst merkte in seiner Kritik treffend an, es sei irritierend, wie die Produzenten den Mythos des Weihnachtsmanns mit viel Aufwand zerstören, um ihn dann in den letzten paar Minuten doch noch zu bestätigen. Dieser Widerspruch scheint junge Zuschauer aber ebenso wenig zu stören wie der Hinweis, dass der Santa-Clan mit seinen Streitereien und dem zur Schau gestellte Perfektionismus eine Parodie auf die Welt der Erwachsenen ist, die sich Kindern nicht unbedingt erschließt. Hier werden Konzernlenker, Politiker und andere Alphatiere aufs Korn genommen. Nur das die Nieten hier keine Nadelstreifen tragen, sondern rote Mäntel mit weißem Pelzbesatz.

Wer es negativ sehen will, könnte bemängeln, dass der Film für Erwachsene zu klamaukig und für Kinder schwer zu verstehen ist. Positiv gewendet könnte man aber auch sagen, dass für alle Altersgruppen etwas geboten ist. Die jüngeren haben Spaß daran, wenn der Schlitten bei einer rasanten Fahrt durch eine Stadt gegen alle möglichen Hindernisse prallt. Die älteren amüsieren sich über den ehrgeizigen Steve, der schon eine Rede vorbereitet hat, weil er hofft, dass sein Vater ihm dieses Mal endlich die Geschäfte übergibt – natürlich vergebens.

Was den Film darüber hinaus sehenswert macht sind die vielen witzigen Details. Die Elfen seilen sich wie Kommando-Soldaten aus dem Raumschiff ab, um die Gaben an Ort und Stelle zu bringen. Sie haben Scanner, die ihnen anzeigen, ob die Kinder gut oder böse waren – in Prozentzahlen ausgerechnet. Steve trägt einen Flecktarn-Anzug mit Tannenbaum-Muster und einen Kinnbart im gleichen Design. Die Elfe Bryony packt das Fahrrad für Gwen ein, während Arthur gerade noch darauf sitzt und die letzten Meter fährt. Sie wirft die Reste der Rolle nicht einfach auf die Straße, sondern zielsicher in eine Altpapiertonne.





Die Idee, dass ein Kind an Weihnachten Gefahr läuft, leer auszugehen, weil der Überbringer der himmlischen Gnade nicht Herr der Lage ist, ist allerdings nicht ganz so neu, wie die begeisterten Rezensenten von „Arthur Weihnachtsmann“ behaupten. Der flämische Schriftsteller Felix Timmermans schrieb 1924 die Erzählung „Sankt Nikolaus in Not“, die von der Augsburger Puppenkiste 1967 verfilmt wurde. Hier hat der Nikolaus bei seinem Rundgang auf Erden ausgerechnet die brave kleine Cäcilie vergessen. Sie hat sich das große und vor allem sehr teure Schokoladenschiff gewünscht, dass im Schaufenster der Süßwarenhändlerin Trinchen Mutser steht. Weil das Mädchen vor Aufregung nicht schlafen kann, passt sie den Heiligen ab und erinnert ihn an ihren Wunsch. Dieser hat aber keine Brieftasche dabei, um das Schiff noch schnell zu kaufen. Ganz naiv fragt der weltfremde Herr das bettelarme Mädchen, ob sie ihm nicht das Geld leihen könnte. Auch dieser Kurzfilm lässt den Boten des Himmels nicht besonders gut aussehen, allerdings ist die Kritik hier wesentlich subtiler verpackt als in „Arthur Weihnachtsmann“. Wer es altmodisch langsam mag, dem seit diese technisch höchst unvollkommene Schwarz-Weiß-Version ans Herz gelegt. Sie unterscheidet sich von „Arthur Weihnachtsmann“ genauso wie ein Rentierschlitten vom einem Santa-Claus-Raumschiff.

