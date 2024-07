Ende einer Ära: Drei Pädagogen verlassen die Ludwig-Bölkow-Schule

Vielen gilt sie als „Grand Dame der Berufsvorbereitung“, nun verabschiedet sich Marianne Leberle nach stolzen 41 Dienstjahren in den wohlverdienten Ruhestand. Zusammen mit ihr verlassen zwei weitere Vollblut-Pädagogen „ihre“ Ludwig-Bölkow-Schule: Kein Geringerer als der amtierende Schulleiter Gerhard Kilian (31 Dienstjahre), gibt zum 1. August das Ruder aus der Hand. Ihm gleich tut es Wolfgang Kramer, der mit 32 Dienstjahren zu den wohl profiliertesten Pädagogen im Bereich der Bankkaufleute zählt.

Grund genug, die Verdienste der drei Kollegen, welche die Donauwörther Berufsschule über Jahrzehnte geprägt und Generationen junger Menschen in ihrer Entwicklung begleitet haben, im Rahmen einer Feierstunde gebührend zu würdigen. So kam das Kollegium am Mittwochabend des 23. Juli unmittelbar im Anschluss an die Schuljahresabschlusskonferenzen in der festlich eingedeckten Aula zusammen und verbrachte gemeinsam einen launigen Abend. Zu Ehren der drei angehenden Pensionäre gab es zahlreiche Redebeiträge und Einlagen von Kolleginnen und Kollegen, die – als oftmals langjährige Weggefährten – ihre Anekdoten und Würdigungen zu einem rundum gelungenen Abend beisteuerten.

Dreifacher Abschied an der Ludwig-Bölkow-Schule Donauwörth

Der stellvertretende Schulleiter Johannes Bronnhuber etwa, der in seiner Laudatio wichtige Stationen auf dem Lebensweg Kilians nachzeichnete, resümierte über den scheidenden Schulleiter: „Viele aus dem Kollegium verlieren nicht nur ihren Chef, sondern auch einen langjährigen Freund.“ Gerhard Kilian wiederum, der ganze 31 Jahre als Lehrer im Fachbereich Metalltechnik an der Ludwig-Bölkow-Schule tätig war, davon 13 Jahre als Mitarbeiter der Schulleitung, zehn Jahre als ständiger Stellvertreter des Schulleiters und die letzten drei Jahre als Chef und Dienstvorgesetzter von rund 80 Beschäftigten, dankte dem Kollegium aus ganzem Herzen für die gute Zusammenarbeit.

Ab dem 1. August 2024 übernimmt nun Anja Behnke als Schulleiterin das Ruder an der Ludwig-Bölkow-Schule mit etwa 1700 Schülerinnen und Schülern, die sich auf sechs Fachbereiche verteilen. Mit angeschlossen ist die Staatliche Technikerschule für Kunststofftechnik und Faserverbundtechnologie sowie Sanitär- Heizungs- und Klimatechnik. (AZ)