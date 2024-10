Mann randaliert und begeht anschließend Unfallflucht

Ein 24-Jähriger hat in der Nacht von Freitag auf Samstag für Ärger in Monheim gesorgt. Gegen 3 Uhr wurde er aus einer Gaststätte geworfen. Zuvor hatte der Mann dort randaliert und zwei junge Frauen vor dem Haus angepöbelt, angespuckt und verbal beleidigt. Außerdem hatte er eine der beiden jungen Frauen gepackt und gewürgt. Wie die Polizei mitteilt, ging er anschließend, wohl stark alkoholisiert zu seinem Fahrzeug und fuhr mit diesem davon. Dabei fuhr gegen den Torbogen der Innenstadt und anschließend in unbekannte Richtung weiter. Wie sich herausstelle, ist der Mann zudem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Die Frau wurde lediglich leicht verletzt. Den Mann erwarten nun mehrere Anzeigen, unter anderem wegen Körperverletzung und mehrerer Verkehrsstraftaten. (AZ)

