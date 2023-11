Altisheim

vor 19 Min.

Heftiger Rauch: Feuerwehreinsatz im Quellweg

Blaulicht war am Samstag in Altisheim zu sehen.

Artikel anhören

Die Feuerwehr musste am Samstagnachmittag in Altisheim ausrücken. Grund war eine heftige Rauchentwicklung in einem Privatanwesen im Quellweg.

Es hat heftig gequalmt in Altisheim. Im Quellweg ist es am Samstag gegen 13.45 Uhr zu einem Feuerwehreinsatz gekommen. Ein 53-Jähriger hatte seinen Holzofen am Vormittag "ordnungsgemäß", wie die Polizei meldet, im Erdgeschoss angezündet. Kurze Zeit später nahm er schließlich im Obergeschoss Rauch wahr, der aus dem Fußboden kam. Von den Feuerwehren Altisheim und Marxheim wurde jedoch kein Brand entdeckt. Der hinzugezogene Kaminkehrer stellte jedoch fest, dass der Kamin ordentlich gekehrt war, sich vermutlich aufgrund des Alters des Kamins ein Loch im Bereich des Zwischenbodens entwickelt hatte. Um Glutnester auszuschließen, öffnete die Feuerwehren den Zwischenboden. Weder Personen noch Tiere kamen zu Schaden. (AZ) Lesen Sie dazu auch Nordheim Auto übersehen: Zwei Menschen werden bei Zusammenstoß verletzt

