Schaden in dreistelliger Höhe: Anhänger in Donauwörth aufgebrochen

Ein unbekannter Täter hat einen Anhänger in Donauwörth aufgebrochen. Die Geschädigte stellte diesen am Mittwoch, 16. Oktober, gegen 13.30 Uhr in der Dr.-Loeffelad-Straße ab. Als sie ihn am Samstag gegen 15 Uhr wieder brauchte, bemerkte sie, dass eine Person den Hänger aufgebrochen hatte.

An der Tür des Anhängers ließen sich laut Polizei mehrere Aufbruchsspuren feststellen. Der Schaden beläuft sich auf rund 200 Euro. Die Polizei in Donauwörth bittet Zeugen sich unter der 0906/706670 zu melden. (AZ)