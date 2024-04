Bäumenheimer Pfirsich-Eierlikör-Torte landet im Zuckerguss

Bereits zwölfmal schaffte es Leni Schweizer mit ihren Kreationen in das Magazin Zuckerguss. Ihre Liebe zum Backen hat sie erst spät entdeckt, wie sie im Gespräch erzählt.

Das Rezept für ihre Pfirsich-Eierlikör-Torte hat Leni Schweizer schon vor langer Zeit gefunden. Jetzt ist der Kuchen in das neue Zuckerguss-Heft aufgenommen worden. Sie freut sich doch sehr, dass sich die Jury auch für ihr Rezept entschieden hat, obwohl sie nicht das erste Mal im Heft ist.

Das Heft finde sie sehr gut, denn ihr gefielen Kuchen, die natürlich aussehen, erzählt sie. Rezepte, die so aussehen, als würden sie von Hausfrauen kommen, das würde sie animieren. Trotzdem backe sie eigentlich nicht mehr so viel wie früher, weil die große Familie mittlerweile nicht mehr so viele Feste feiere. Da wird nicht mehr so viel Kuchen und Torte benötigt. Kochen würde sie da schon häufiger, genau genommen jeden Tag. Gebacken wird nur noch, wenn die Familie kommt oder aber sie backt kleinere, lange haltbare Kuchen für sich und ihren Mann.

Das Rezept für ihre Pfirsich-Eierlikör-Torte hat Leni Schweizer schon vor langer Zeit gefunden. Foto: Alicia Geiger

Mit 25 Jahren begann die Bäumenheimerin selbst zu backen

Der helfe auch oft mit beim Dekorieren der Kuchen, somit wird das Backen häufig zum gemeinsamen Projekt. „Die Idee kommt aber meistens von mir“, erzählt die Asbach-Bäumenheimerin. Das seien dann aber trotzdem am besten schnelle Kuchen. Als Beispiel zählt sie Kastenkuchen oder Tiramisu-Kuchen auf. Für ihre Enkel backe sie am liebsten mit Erdbeeren, zum Beispiel eine Erdbeer-Tiramisu-Torte, oder aber auch mit Gummibärchen-Mäusen für deren Geburtstag. Ihr persönliches Highlight war eine Rosentorte zu ihrem 60. Geburtstag.

Sie selbst esse gerne Kuchen mit Früchten oder frische Kuchen wie Käsekuchen, aber auch gerne Tiramisu. Mit dem Backen habe sie erst spät angefangen, früher habe sie sich eher gefreut, wenn andere backen. Mit ungefähr 25 Jahren, meint Schweizer, habe sie dann selbst begonnen, immer wieder Rezepte auszuprobieren. Stolz wäre sie gewesen, jedes Mal, wenn es schmeckte.

Schon zwölfmal war Leni Schweizer im Zuckerguss-Magazin

Die Rezepte holt sie sich aus verschiedenen Heften oder aber auch aus dem Internet. Das Erste, das sie 2010 in das Zuckerguss-Heft gebracht hat, sei eine Nuss-Kirsch-Torte von ihrer Schwiegermutter gewesen, die sie mit Deko „aufgepeppt“ habe.

Insgesamt, so erzählt sie, war sie schon zwölfmal im Zuckerguss, und würde natürlich auch weiter versuchen, mit ihren Rezepten ins Heft zu kommen.

