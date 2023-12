Dieb entführt Pudeldame vor Pizzeria in Bäumenheim

Ein Unbekannter nimmt unerlaubt einen Hund in Bäumenheim mit. Die Polizei bittet um Hinweise.

Vor einer Pizzeria in Bäumenheim hat ein Dieb einen Hund mitgenommen. Laut Polizeibericht stand die achtmonatige Pudeldame am Samstag von 17.15 Uhr bis 18 Uhr nicht angeleint vor dem Restaurant in der Hauptstraße, während das Herrchen eine Pizza abholte. In diesem Zeitraum nahm eine bislang unbekannte Person die Hündin mit.

Da sich bislang kein Täter meldete, erstattete der 46-jährige Besitzer am Dienstagnachmittag Anzeige bei der Inspektion in Donauwörth. Die Beamten nahmen ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls auf. Wer Hinweise zu dem Vorfall geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (AZ)

