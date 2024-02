Auchsesheim

Die Rückkehr der Donauwörther Starkbier-Ritter

Plus Der Starkbieranstich in Auchsesheim stand unter dem Star-Wars-Motto. Jürgen Lechner legte als Fastenprediger ein gelungenes Debüt hin. Im Fokus: das Tanzhaus.

Von Matthias Link

Der neue Fastenprediger Jürgen Lechner hat bei der siebten Ausgabe des Starkbieranstichs der Engagierten Bürger Donauwörths (EBD) im Auchsesheimer Gasthof Hoser ein erfolgreiches Debüt hingelegt und das Publikum mit nachdenklichem Humor begeistert.

Der gebürtig aus Augsburg stammende und in Schweinspoint wohnende Lechner, 64, ist selbst EBD-Mitglied und wirkt seit 2008 im Theaterverein Donauwörth mit, als Spieler und Regisseur. Mit rund 140 Gästen war der Freitagabend ausverkauft und der Samstag annähernd – auch Oberbürgermeister Jürgen Sorré und mehrere Stadträte nahmen teil. In ohnehin aufgewühlten Zeiten kam die Wohldosiertheit von Lechners satirischem Leviten-Lesen gut an. Den Anstich des in Ingolstadt gebrauten Starkbiers, Marke „Operator“, nahm EBD-Stadtrat Manfred Hofer vor.

