Unfallflucht auf Klinik-Parkplatz: Zeugen machen Foto

Der Fahrer eines Geländewagens (SUV) mit Dillinger Kfz-Kennzeichen hat am Donnerstag, 12. Dezember, auf dem Parkplatz der Donau-Ries-Klinik in Donauwörth einen Unfall mit hohem Sachschaden gebaut, sich aber nicht weiter darum gekümmert. Obwohl mehrere Zeugen in der Nähe waren, flüchtete der Verursacher.

Dies passierte um kurz nach 14.30 Uhr. Die Zeugen meldeten sich aber erst in dieser Woche bei der Inspektion in Donauwörth und teilten mit, dass es sich um einen schwarzen BMW gehandelt habe. Dies belegten die besagten Personen mit einem Foto, das sie vom Pkw machten, als der Unbekannte mit diesem wegfuhr.

Bei der Karambolage mit einem Hyundai Ionic entstand an dessen Kofferraum und Kotflügel ein Schaden in Höhe von schätzungsweise 8000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Unfallflucht. (AZ)