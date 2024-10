17-Jähriger verletzt: Autofahrer verfolgt Unfallflüchtigen in Bäumenheim

Dank einer Verfolgung konnte ein Unfallflüchtiger ausfindig gemacht werden, der am Samstag in Bäumenheim einen Unfall mit einem verletzten Jugendlichen auslöste. Wie die Polizei mitteilt, passierte das Unglück gegen 10.15 Uhr. Um diese Zeit war 66-Jähriger mit seinem Auto auf dem Josef-Dunau-Ring unterwegs und wollte an der dortigen Kreuzung nach links in die Haydnstraße abbiegen. Dabei übersah er einen 48-Jährigen, der mit seinem Wagen auf der vorfahrtsberechtigen Haydnstraße fuhr. Der 48-Jährige konnte noch eine Vollbremsung einleiten und so einen Zusammenstoß mit dem einfahrenden 66-Jährigen verhindern. Ein 17-Jähriger Krad-Fahrer, der hinter dem Pkw des 48-Jährigen fuhr, musste ebenfalls heftig bremsen und kam dadurch zu Fall. Der Jugendliche zog sich dabei leichte Verletzungen zu. An dessen Leichtkraftrad entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Der 66-Jährige machte sich aus dem Staub. Da ihn jedoch der 48-Jährige bis zum Eintreffen einer Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Donauwörth verfolgte, konnten seine Personalien festgestellt werden. (AZ)

