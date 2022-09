Autofahrer nachmittags in Bäumenheim stark betrunken

Ein offensichtlich erheblich alkoholisierter Pkw-Fahrer fliegt in Asbach-Bäumenheim auf.

Ein Autofahrer war am Samstagnachmittag offenbar im völlig betrunkenen Zustand in Asbach-Bäumenheim unterwegs. Der 66-Jährige erregte nach Angaben der Polizei wegen seiner auffälligen Fahrweise Aufmerksamkeit. Als eine Streifenbesatzung den Mann kurz darauf in einer Wohnung antraf, schlug den Beamten deutlicher Alkoholgeruch entgegen. Ein Schnelltest brachte einen hohen Promillewert. Die Konsequenz: ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. Dem Mann wurde zweimal Blut abgezapft. Seinen Führerschein stellten die Polizisten sicher. (AZ)