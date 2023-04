Betrunken bei der Polizei angerufen und dann am Steuer erwischt

Weil ihm sein Schlüssel geklaut worden sei, meldete sich ein Betrunkener selbst bei der Polizei. Kurze Zeit später hatte er ein Problem.

Mehr als ungeschickt verhielt sich ein Discobesucher aus Bäumenheim. Der 26-Jährige war in der Nacht von Samstag auf Sonntag auf einer Party im westlichen Landkreis und rief bei der Polizei in Donauwörth an. Er teilte mit, dass ihm sein Fahrzeugschlüssel geklaut worden sei. Die Polizei machte sich auf den Weg. Kurz darauf aber rief der Mann noch einmal an und gab an, dass er den Schlüssel nun doch wieder gefunden habe. Im Telefonat wiesen die Beamten ihn darauf hin, dass er betrunken keinesfalls Auto fahren dürfe.

Es kam, wie es kommen musste: Die Polizeistreife, die zur Disco unterwegs war, weil der Mann sie ja selbst gerufen hatte, stellte den 26-Jährigen hinter dem Steuer seines Autos. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Neben einer Anzeige musste der Mann eine Blutprobe abgeben und seinen Autoschlüssel abgeben. (AZ)

