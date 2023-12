Betrunkener Mann verursacht Unfall in Bäumenheim und flüchtet

In der Nacht von Freitag auf Samstag hat ein Mann in Bäumenheim einen Unfall verursacht. Er war alkoholisiert und musste anschließend den Führerschein abgeben.

Ein alkoholisierter Mann hat in der Nacht von Freitag auf Samstag einen Unfall in Bäumenheim verursacht. Gegen 1.45 Uhr fuhr ein 32-jähriger Mann im Krautgartenweg und streifte mit seiner Fahrerseite das Fahrzeug eines entgegenkommenden Autofahrers. Beide hielten nach dem Zusammenstoß an. Nachdem der 24-Jährige aus seinem Fahrzeug ausstieg und dem augenscheinlich alkoholisierten Verursacher mitteilte, dass er die Polizei rufen werde, fuhr der 32-Jährige weg.

Polizei macht flüchtigen Autofahrer ausfindig

Im Rahmen einer anschließend durchgeführten Überprüfung durch die Polizei konnte der Flüchtige jedoch mit seinem bereits abgestellten Fahrzeug angetroffen werden. Er gab zu, mit dem Auto unterwegs gewesen zu sein. Die Polizisten führten einen Alkoholtest durch, der eine Atemalkoholkonzentration von über zwei Promille zeigte. Bei dem Mann wurde zudem eine Blutentnahme durchgeführt, den Führerschein stellte die Polizeistreife sicher.

Höherer Schaden an beiden Autos

Am Auto des Unfallverursachers entstand ein Sachschaden von rund 3000 Euro, beim anderen Fahrzeug waren es etwa 2000 Euro. Beide Männer blieben unverletzt. Es wurden strafrechtliche Ermittlungen wegen eines Vergehens des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und des Verdachtes der Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. (AZ)