Brand in Lebenshilfe-Werkstätten in Bäumenheim

In Bäumenheim löst ein elektrisches Gerät ein Feuer aus. Der Schaden hält sich glücklicherweise in Grenzen.

Aus noch ungeklärter Ursache ist in der Nacht auf Freitag in den Lebenshilfe-Werkstätten in Asbach-Bäumenheim ein Brand ausgebrochen. Dank der Meldeanlage, die anschlug, hält sich der Schaden in Grenzen.

Um etwa 23.30 Uhr erhielten Verantwortliche der Lebenshilfe über ihre Mobiltelefone eine Alarmmeldung aus dem Gebäude in der Anton-Jaumann-Straße. Sofort eilten Geschäftsführer Günter Schwendner und der zuständige Fachbereichsleiter zu den Werkstätten – und sahen, dass ein Teil des Bauwerks verraucht war. Die Freiwillige Feuerwehr Asbach-Bäumenheim rückte mit rund 30 Kräften an und ging mit schwerem Atemschutz über zwei Eingänge in das Bauwerk.

Bäumenheimer Feuerwehr kann den Brand in den Lebenshilfe-Werkstätten schnell löschen

Die Feuerwehrleute stellten fest, dass der Rauch aus einem Werkstätten-Raum quoll, in dem normalerweise Holzarbeiten und Montagetätigkeiten stattfinden. Dort brannten ein Ölbehältnis und der Bodenbelag. Es sei rasch gelungen, die Flammen zu löschen, berichtet Kreisbrandinspektor Jürgen Scheerer. Anschließend habe man das Gebäude entlüftet.

Die Polizei machte ein heißgelaufenes elektrisches Arbeitsgerät als Ursache für den Brand aus. Geschäftsführer Schwendner zufolge handelte es sich um einen elektrischen Schleifer mit Absaugung. Letztere habe Feuer gefangen. Durch die Hitze hätten der Ölbehälter und der Boden zu brennen begonnen.

Nach ersten Schätzungen liegt der Sachschaden bei 5000 bis 8000 Euro. Der betroffene, verrußte Raum sei vorerst nicht benutzbar, so Schwendner. Die Produktion in den Werkstätten sei nicht beeinträchtigt.