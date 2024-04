Drei Verletzte und hoher Schaden bei Unfall auf B2

Bei Bäumenheim passiert am Donnerstag ein heftiger Auffahrunfall. Es kommt zu Verkehrsbehinderungen.

Im Bereich der Kreuzung von B2 und B16 bei Asbach-Bäumenheim hat sich am Donnerstagmorgen ein Unfall ereignet, bei dem drei Personen Verletzungen erlitten und hoher Sachschaden entstand. Auch die Feuerwehr war im Einsatz.

Laut Polizei wollte um 7 Uhr eine 51-Jährige mit ihrem Auto von der Südspange (B16) auf die B2 in Richtung Augsburg auffahren. Vor dem Einfädeln musste sie ihren Wagen aufgrund dichten Verkehrs abbremsen. Ein 31-Jähriger, der mit seinem Pkw nachfolgte, bemerkte dies nicht und prallte dem Wagen der Frau ins Heck.

An beiden Autos entsteht bei dem Unfall nahe Bäumenheim Totalschaden

Beide Beteiligte sowie die Beifahrerin, 56, des Mannes kamen mit per Rettungswagen ins Krankenhaus. Dort stellten sich die Verletzungen allesamt als nicht schwerwiegend heraus. An beiden Autos entstand jeweils wirtschaftlicher Totalschaden in einer Gesamthöhe von geschätzten 30.000 Euro. Die beiden Wagen mussten abgeschleppt werden.

Bis zur Beendigung der Unfallaufnahme kam es der Polizei zufolge zu deutlichen Verkehrsbehinderungen. 20 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Asbach-Bäumenheim waren im Einsatz. (AZ)