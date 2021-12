Bäumenheim

06:00 Uhr

"Fast totgeschlagen": Männer müssen nach Attacke in Bäumenheim in Haft

In dieser Gemeinschaftsunterkunft in Bäumenheim nahm die Auseinandersetzung ihren Anfang. Ein Mann war mit seiner Lebensgefährtin in Streit geraten. Nun gibt es ein Urteil.

Plus Von wegen Freundschaft: Das Augsburger Landgericht schickt Angeklagte nach brutaler Prügelei in Bäumenheim zwischen knapp vier und sechs Jahren ins Gefängnis.

Von Michael Siegel

Das Augsburger Landgericht hat im Verfahren gegen vier Angeklagte, die im September 2020 in Bäumenheim einen Landsmann schwer verletzt hatten, nun ein Urteil gesprochen. Zwar sah das Gericht letztlich vom Vorwurf des versuchten Totschlags ab, was aber am Strafmaß nichts änderte. Der vorsitzende Richter fand dabei klare Worte für das Verhalten des Quartetts.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen