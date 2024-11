Gemeinderat Bäumenheim erneuert Betriebserlaubnis für die Firma Klauser-Wensauer

Das Kieswerk der Firma Klauser-Wensauer in der Nähe von Hamlar darf auch weiterhin Grundwasser für die Kieswäsche entnehmen und über zwei Absetzbecken anschließend wieder einleiten. Dass der Bäumenheimer Gemeinderat dies in seiner jüngsten Besitzung zu beschließen hatte, liegt an einer Gesetzesänderung: Die schon seit 1964 laufende Betriebsgenehmigung wird nun nicht mehr automatisch verlängert, sondern muss immer wieder neu beantragt werden. Das betonte Geschäftsführer Oliver Klauser, der den Antrag vor dem Ratsgremium vorstellte.

Wolfgang Römer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Betriebserlaubnis Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Grundwasser Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis