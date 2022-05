Gleich drei Unfälle hintereinander an der B2-Baustelle

An der B2-Baustelle in Höhe von Bäumenheim ist es gleich zu drei Unfällen gekommen. Laster schieben Autos in die Leitplanke und ein Unbekannter durchbricht die Absperrung.

Gleich drei Verkehrsunfälle passierten kurz hintereinander auf der B2 an der Baustelle in Höhe Bäumenheim. Wie die Polizei mitteilt, geht es einmal um folgenden Sachverhalt: Ein 51-jähriger Lkw-Fahrer aus dem Raum Münchnen verursachte am Mittwoch gegen 14.15 Uhr einen schadensträchtigen Unfall in Fahrtrichtung Augsburg. Er durchfuhr mit seinem 40-Tonner die Baustelle und fädelte sich am Ende wieder auf die linke Fahrbahn der zweispurigen Straße ein. Gleichzeitig kam ein 83-jähriger Bäumenheimer Autofahrer von der B16 und fuhr ebenfalls auf die B2 ein.

Unfall bei Bäumenheim: Brummifahrer übersieht Auto

Die Verkehrsführung leitete den Senior auf die rechte der zwei Spuren. Pkw und Lkw fuhren nun parallel zueinander. Der Münchner Brummifahrer wollte dann auf die rechte Fahrspur wechseln, übersah jedoch das Fahrzeug des Rentners und streifte es. Das Auto wurde vor die Front des 40-Tonners gedreht und in die Leitplanke geschoben. Aufgrund einer Vielzahl von Notrufen eilte neben der Polizei und einem Rettungswagen auch die Feuerwehr Bäumenheim zur Einsatzstelle. Da die Fahrzeuge noch fahrbereit waren und keiner der Beteiligten verletzt wurde, war die B2 rasch wieder freigegeben. Dennoch kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen in beiden Richtungen. Der Schaden beläuft sich auf insgesamt etwa 20.000 Euro.

Zum zweiten Vorfall an der B2-Baustelle kam es ebenfalls am Mittwoch gegen 17.30 Uhr. Ein 43-jähriger Fahrer eines Augsburger Lkw-Gespanns machte den exakt gleichen Fehler wie sein Kollege nur wenige Stunden zuvor. Er durchfuhr die Baustelle und übersah beim Wiedereinscheren einen rechts neben sich fahrenden Pkw. Dieses Fahrzeug eines 50-jährigen Donauwörthers landete ebenfalls in der Leitplanke. Es entstand Schaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Verletzte waren auch hier zum Glück nicht zu beklagen, teilt die Polizei mit.

Dritter Baustellen-Unfall auf der B2 passiert am Donnerstag

Und der dritte Baustellen-Unfall passierte bereits am Donnerstagfrüh zwischen 4.30 und 5.30 Uhr. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer fuhr auf der B2 in Fahrtrichtung Augsburg. Sein Fahrzeug rammte mehrere beleuchtete Warnbaken der Baustelle, sodass diese zerstört wurden. Die Polizei stellte die verbliebenen Einrichtungen so auf, dass eine Irreführung oder Gefährdung des Verkehrs beseitigt wurde. Der Schaden beläuft sich auf etwa 500 Euro, Hinweise zum Verursacher erbittet die Polizei Donauwörth. (AZ)