Heftiger Unfall mit drei Autos auf Kreuzung in Bäumenheim

In Asbach-Bäumenheim passiert am Dienstag ein Unglück, bei dem hoher Sachschaden entsteht. Die Beteiligten kommen noch glimpflich davon.

Auf der Kreuzung von Mertinger Straße und Anton-Jaumann-Straße in Asbach-Bäumenheim hat sich am Dienstag ein recht heftiger Unfall ereignet. An diesem waren drei Autos beteiligt. Der Sachschaden ist groß. Durch glückliche Umstände gab es nach erstem Anschein keine Verletzten.

Das Unglück passierte nach Angaben der Polizei um 17.20 Uhr. Verursacher war ein 78-jähriger, der mit seinem Auto die Mertinger Straße geradeaus in Richtung Anton-Jaumann-Straße überqueren wollte. Er missachtete aktuellen Erkenntnissen zufolge sowohl Stoppschild als auch Haltelinie und übersah dabei einen von links kommenden Wagen, den ein 54-Jähriger steuerte. Durch den daraus resultierenden Zusammenstoß wurde der Pkw des 54-Jährigen gegen den Wagen einer 29-Jährigen im Gegenverkehr geschleudert.

Zwei Feuerwehren, Notarzt und Rettungsdienst in Bäumenheim im Einsatz

In einem der Pkw löste der automatische Notruf (E-Call) aus. Weil sich dem Vernehmen nach niemand meldete, ging die Leitstelle von eingeklemmten Personen aus. Neben der Polizei eilten die Freiwilligen Feuerwehren Asbach-Bäumenheim und Mertingen mit zusammen 45 Kräften sowie ein Notarzt, zwei Rettungswagen und ein Einsatzleiter Rettungsdienst zu der Unfallstelle.

Drei Autos waren an dem Unfall in Bäumenheim beteiligt. Foto: Kelichhaus, Fackler

Dort stellte sich die Situation als nicht so dramatisch heraus. Die Beteiligten gaben laut Polizei an, körperlich unversehrt geblieben zu sein. An zwei der Autos entstand Totalschaden. Der Schaden summiert sich nach ersten vorsichtigen Schätzungen auf rund 45.000 Euro.

Die Feuerwehrleute unterstützten nach Auskunft des Bäumenheimer Kommandanten Christian Dommer den Rettungsdienst bei der Erstversorgung der Insassen, sperrten die Straßen, banden auslaufende Betriebsstoffe und reinigten abschließend die Fahrbahn. (AZ, wwi)