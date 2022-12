Radfahrer flüchtet in Bäumenheim verletzt von Unfallstelle

In Bäumenheim kam es am Freitag zu einem Unfall zwischen einer Autofahrerin und einem Radfahrer. Dieser radelte jedoch im Anschluss einfach weiter.

Am Freitagabend ist es in Bäumenheim zu einem Unfall gekommen, bei dem eine Autofahrerin und ein Radfahrer beteiligt waren. Gegen 18.30 Uhr fuhr eine 26-jährige mit ihrem weißen Ford Fiesta den Josef-Dunau-Ring in Richtung Schule/Kreisverkehr. Zeitgleich fuhr ein bislang noch unbekannter Radfahrer mit seinem unbeleuchteten Fahrrad und Kopfhörern im Ohr aus dem Parkplatz des Edeka Supermarktes auf die Fahrbahn. Dabei prallte der Fahrradfahrer gegen den linken Kotflügel der vorfahrtsberechtigten Autofahrerin.

Radfahrer verletzt sich und fährt dennoch einfach davon

Der Radfahrer stürzte zu Boden und verletzte sich. Er hatte eine blutende Wunde an der Hand. Im weiteren Verlauf wollte die 26-Jährige den Notruf absetzen, was der Radfahrer allerdings vehement ablehnte. Weiter gab der Radfahrer an, dass er erst 15 Jahre alt sei. Im Anschluss sprang er auf sein Fahrrad und fuhr zügig vom Unfallort davon. Am Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von 300 Euro. Der ganze Vorfall konnte von zwei unbekannten Zeugen beobachtet werden. Diese oder auch weitere Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 0906/706670 mit der Polizei Donauwörth in Verbindung zu setzen. (AZ)