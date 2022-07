Rätselhafter Notruf: Erleiden junge Frauen in Bäumenheim einen Stromschlag?

Eine 18- und eine 19-Jährige setzen in Bäumenheim einen Notruf ab. Als der Rettungsdienst anrückt, sind sie aber unversehrt. Was dort passiert ist, bleibt rätselhaft.

Ein rätselhafter Vorfall in Asbach-Bäumenheim hat die Polizei, den Rettungsdienst und Klinikpersonal beschäftigt. Zwei junge Frauen teilten am Sonntag um 23 Uhr per Notruf mit, sie hätten an einem Stromkasten im Schubertweg einen Stromschlag erhalten. Umgehend eilten die Rettungskräfte dorthin und brachten die 18- und die 19-Jährige vorsorglich ins Krankenhaus nach Neuburg. Die Frauen blieben dort über Nacht unter Beobachtung.

Die Ärzte stellten jedoch keinerlei gesundheitliche Beeinträchtigungen fest. Ein Fachmann überprüfte im Nachgang den Verteilerkasten. Dieser wies keine Beschädigungen auf. Was die 18- und die 19-Jährige tatsächlich wahrgenommen haben, sei rätselhaft geblieben, teilt die Polizei mit. (AZ)