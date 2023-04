Versuchter Einbruch in Lotto-Geschäft in Bäumenheim

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde versucht, in ein Bäumenheimer Lotto-Geschäft einzubrechen. Das misslang dem Täter allerdings.

Ein bislang unbekannter Täter hat in der Nacht auf Freitag versucht, in das Lotto-Geschäft am Marktplatz in Asbach-Bäumenheim einzubrechen. Der mit roher Gewalt versuchte Einbruch scheiterte jedoch. Es kam zu einem Sachschaden, der sich jedoch auf einen mittleren vierstelligen Bereich beläuft. Die Ermittlungen im Rahmen eines Strafverfahrens wurden von der Polizei aufgenommen. (AZ)