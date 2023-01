Bäumenheim

vor 17 Min.

"Weil man da Leben retten kann": Wasserrettung ist Michael Hallers Leidenschaft

Plus Nach 30 Jahren hat Michael Haller allerdings dennoch den Vorsitz der Wasserwacht Bäumenheim abgegeben. Hat er damit die Bademütze an den Nagel gehängt?

Von Barbara Würmseher

Kaum einer steht so kontinuierlich für die Wasserwacht wie Michael Haller. Er ist einer, der den Gedanken des Lebenrettens mit großer Leidenschaft lebt. Kaum einer setzt sich mit seinen Teams seit Jahrzehnten so hartnäckig dafür ein, dass Kinder und Erwachsene Schwimmen lernen. Und nun hat Michael Haller aufgehört! Nach 30 Jahren an der Spitze des Bäumenheimer Ortsvereins hat er diese Funktion abgegeben – zu seiner Nachfolgerin wurde Tochter Anna gewählt. Heißt das, Michael Haller hat die Badehose an den Nagel gehängt?

